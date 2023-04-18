Алексей Логвиненко принял участие в открытии футбольного турнира «Кубок Дружбы 2023»

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Примут участие в играх и воспитанники академии ФК «Ростов». На торжественной церемонии открытия турнира присутствовал и глава городской администрации Алексей Логвиненко.
На трибунах не было свободных мест. Причем заполнены они были не только ростовчанами. Воспитанники лучших футбольных академий России и Белоруссии, а также их родственники и друзья, приехали в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать свои команды.
Для ярких и зрелищных матчей на «Арсенале» созданы все условия. Заменено покрытие футбольного поля и отремонтированы трибуны для зрителей. После парада участников и музыкальных номеров, турнир был официально открыт.
— Сегодня футбол один из массовых и любимых видов спорта, в него играют, за него болеют и любят во всем мире. Для жителей Ростова большая честь принимать международный футбольный турнир, в котором участвуют воспитанники сильнейших команд Российской Федерации и Белоруссии. Среди них «Спартак», «Локомотив», “ Краснодар», клуб «Сочи», и ФК “ Ростов». Все участники — это юноши 2009 года рождения и для многих из них это первая ступень в молодежные составы своих клубов, но кто-то из них попадет и в команду номер один, — отметил Алексей Логвиненко.
В донской столице футболом сегодня занимаются более 10 тысяч человек. Городская администрация уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры. Регулярно модернизируются футбольные поля и спортивные площадки. К слову, в этом году будет построено сразу три полноразмерных стадиона.
На открытии игр присутствовали также президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц и главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин. Они рассказали, что по инициативе Алексея Логвиненко в этом году были учреждены три новые номинации с денежными призами.
В частности: команда победитель получит от ростовского бизнес сообщества приз в размере 1 млн рублей, а лучший игрок турнира и самый красивый гол, будут удостоены выплат по 500 тысяч рублей.
По мнению главы городской администрации Алексея Логвиненко, такие нововведения не только простимулируют ребят на красивую игру, но и помогут в развитии спортивной карьеры.
Молодые спортсмены будут бороться за звание чемпиона на протяжении пяти дней с 17 по 22 апреля. Вход на стадион абсолютно свободный, поэтому у ростовчан есть все шансы посмотреть на красивый футбол. Увидеть финальные игры можно будет и по телевизору 22 апреля. Битву за призовые места покажут в прямом эфире федерального канала «Матч! Игра».
Этот турнир уже стал визитной карточкой нашего города. Как отмечают специалисты футбольной сферы, «Кубок Дружбы», который проходит в Ростове-на-Дону в четвертый раз, можно назвать одним из лучших футбольных турниров нашей страны.