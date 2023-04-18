Алексей Логвиненко принял участие в открытии футбольного турнира «Кубок Дружбы 2023»

— Сегодня футбол один из массовых и любимых видов спорта, в него играют, за него болеют и любят во всем мире. Для жителей Ростова большая честь принимать международный футбольный турнир, в котором участвуют воспитанники сильнейших команд Российской Федерации и Белоруссии. Среди них «Спартак», «Локомотив», “ Краснодар», клуб «Сочи», и ФК “ Ростов». Все участники — это юноши 2009 года рождения и для многих из них это первая ступень в молодежные составы своих клубов, но кто-то из них попадет и в команду номер один, — отметил Алексей Логвиненко.