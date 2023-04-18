Ежегодное шествие "Бессмертного полка" в этом году не состоится

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова рассказала, что привычный формат шествия, когда люди собираются на одной улице или площади, будет расширен до празднования в течение всего дня, передает «Интерфакс».
“Бессмертный полк" - это общественное патриотическое движение, целью которого является сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Акция проводится каждый год в День Победы. Ее участники проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны и записывают истории о них в Народную летопись на сайте движения.
В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате из-за карантина, связанного с коронавирусом. В прошлом году шествие прошло в традиционном формате.