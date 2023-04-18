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Ежегодное шествие "Бессмертного полка" в этом году не состоится

18 апреля 2023, 10:59
Фото: 1MI
Организаторы акции "Бессмертный полк" в этом году отменили традиционное шествие и расширили формат мероприятия.

Пресс-секретарь движения Ольга Байбулова рассказала, что привычный формат шествия, когда люди собираются на одной улице или площади, будет расширен до празднования в течение всего дня, передает «Интерфакс».

“Бессмертный полк" - это общественное патриотическое движение, целью которого является сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Акция проводится каждый год в День Победы. Ее участники проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны и записывают истории о них в Народную летопись на сайте движения.

В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате из-за карантина, связанного с коронавирусом. В прошлом году шествие прошло в традиционном формате.

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