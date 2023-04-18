Ежегодное шествие "Бессмертного полка" в этом году не состоится

“Бессмертный полк" - это общественное патриотическое движение, целью которого является сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны. Акция проводится каждый год в День Победы. Ее участники проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - участников войны и записывают истории о них в Народную летопись на сайте движения.