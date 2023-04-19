Памятники героям ВОВ в Ростовской области приводят в порядок к 9 мая

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
О том какая работа ведется на мемориалах героям военных лет, рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков
Спасатели и пожарные не только наводят порядок. Они содержат в чистоте прилегающие территории мемориалов, реставрируют, а иногда и полностью восстанавливают утраченные детали.
В Куйбышевском районе Ростовской области специалисты пожарной части № 227 провели целый ряд работ у обелиска участникам ВОВ, вблизи хутора Решетовка. Они покосили траву, отремонтировали и окрасили ограду, подвязали и полили молодые деревца, высаженные в прошлом году.
Пожарными областной пожарной части № 220 был окрашен и отремонтирован памятник героям ВОВ в парке культуры и отдыха станицы Шумилинской. Сотрудники пожарной части не только привели в порядок мемориал, но и высадили у ограды кусты роз.
Специалистами Старостаничного поисково-спасательного отряда была проведена работа около захоронений ветеранов ВОВ в Каменском районе. Они спилили сухостой, а территорию очистили от мусора и сухой растительности.
У памятника жителям села Беглица Неклиновского района, расстрелянным в период немецко-фашистской оккупации навели порядок спасатели Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде.
Как пояснил заместитель губернатора, сегодня под присмотром поисково-спасательных и пожарных подразделений Дона находится около сотни памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны.
— Ежегодно более тысячи донских спасателей и пожарных совместно с администрациями районов и городов, ветеранскими, общественными организациями Ростовской области проводят работу по ремонту и приведению в порядок мемориалов и памятников, — сказал Сергей Бодряков.
Стоит отметить, что помимо работы на мемориалах героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, областные спасатели и пожарные регулярно наводят порядок у мест захоронения ветеранов.