rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Товарный поезд с серной кислотой сошел с рельсов в США, угрозы утечки нет

19 апреля 2023, 09:04
18 апреля газета Alton Telegraph сообщила, что товарный поезд, перевозивший серную кислоту в цистернах, сошел с рельсов возле города Вуд-Ривер в США.

Инцидент произошел в понедельник, 17 апреля, и три из 20 вагонов перевернулись во время крушения, пишет газета “Известия”.

Утечки опасного вещества не произошло. На месте происшествия работали экстренные службы, а причина инцидента пока устанавливается. На данный момент не ясно, кто именно отвечал за этот участок путей, но рабочие из железнодорожных компаний Kansas City Southern и Union Pacific также находились в районе крушения. Следите за новостями нашего портала, чтобы быть в курсе событий.

Подпишитесь
«Надо идти до конца»: ростовский доброволец Мезинов рассказал о ситуации в зоне СВО
Сегодня, 11:02
Задержанный при даче взятки ростовский прокурор Алексеев был знаком с посредниками
Сегодня, 07:12
«Получат по заслугам»: ростовчане поддержали пересмотр дела экс-замгубернатора Сидаша
Сегодня, 06:45
Зоозащитница рассказала, почему в Ростове объявили охоту на уличных собак
Сегодня, 06:33
Серпентолог Астафьев рассказал, что делать ростовчанам при встрече со змеей
Сегодня, 08:40
«Донской ломбард» оценит ваш капитал онлайн
17 апреля 04:00