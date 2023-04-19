Товарный поезд с серной кислотой сошел с рельсов в США, угрозы утечки нет

Утечки опасного вещества не произошло. На месте происшествия работали экстренные службы, а причина инцидента пока устанавливается. На данный момент не ясно, кто именно отвечал за этот участок путей, но рабочие из железнодорожных компаний Kansas City Southern и Union Pacific также находились в районе крушения. Следите за новостями нашего портала, чтобы быть в курсе событий.