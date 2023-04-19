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Участники челлендж-конкурса «Чистая вода» поборются за поездку на Камчатку

19 апреля 2023, 12:42
Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут принять участие в общероссийском экочеллендже «Чистая вода». Главным призом будет поездка на Камчатку. Организаторами конкурса выступили акция «Вода России» и медиагруппа «Комсомольская правда».

Участниками конкурса могут стать все, кому дороги наши моря, озера и другие водоёмы. Ключевая тема челленджа – важность водной экосистемы России. Участники конкурса будут призывать сохранять её с помощью всероссийской акции по уборке берегов, пишет inkazan.ru.

Лидер акции «Вода России» Илья Разбаш рассказал, что в 2022 году впервые  был проведён челлендж «Береги берег». Тогда россияне прислали несколько тысяч фотопризнаний в любви к своим водоемам. Также многие участники конкурса присоединились к субботникам по очистке берегов и к движению. По словам Разбаша, российские водоёмы «велики, но не безграничны», и им требуется забота.

В челлендже минувшего года победила Елена Погорелова. В качестве приза она получила поездку на Байкал. Организаторы конкурса сообщили, что в этом году будет 20 призов. Главным призом будет поездка на двоих на Камчатку. Детальную информацию можно найти на сайте «Комсомольской правды».

Напомним, Минприроды уже 9 лет подряд проводит всероссийскую акцию по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»). Проект объединил свыше 8 млн человек, а в прошлом году в субботниках приняли участие 1,34 млн активистов.

В акции участвуют представители 85 регионов страны. Волонтеры очистили 10 300 водоемов, объём собранных в этом году отходов превышает 150 000 кубических метров.

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