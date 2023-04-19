Участники челлендж-конкурса «Чистая вода» поборются за поездку на Камчатку

Лидер акции «Вода России» Илья Разбаш рассказал, что в 2022 году впервые был проведён челлендж «Береги берег». Тогда россияне прислали несколько тысяч фотопризнаний в любви к своим водоемам. Также многие участники конкурса присоединились к субботникам по очистке берегов и к движению. По словам Разбаша, российские водоёмы «велики, но не безграничны», и им требуется забота.