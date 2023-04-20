Алексей Логвиненко: «Мы работаем для людей, в интересах людей»

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Published Сегодня, 15:48
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Сегодня, 20 апреля, в администрации Ростова отметили праздник — День местного самоуправления. На мероприятии присутствовали все профессионалы, отзывчивые и неравнодушные муниципальные работники, без которых нельзя представить систему деятельности донской столицы.
Церемония была открыта Гимном Ростова. Первой слово предоставили Председателю городской думы и главе города Зинаиде Неярохиной, которая напомнила присутствующим историю возникновения в России института местного самоуправления.
Спикер также подчеркнула, что современная история местного самоуправления в донской столице началась в марте 1994 года. Именно с этого времени городские власти приступили к разработке и внедрению в жизнь основополагающих документов. Первым из эти документов стал короткий устав местного самоуправления Ростова.
За эти годы местное самоуправление видоизменилось, и в будущем, оно также будет меняться.
«Но главный принцип — народовластие — останется навсегда», — отметила Зинаида Неярохина.
День местного самоуправления — это главный праздник для инициативных жителей города.
Особые слова благодарности Председатель гордумы произнесла в адрес главы администрации города Ростова Алексея Логвиненко, добавив, что приоритетно, ответственность за руководство всегда лежит на администрации города.
«У Вас, безусловно, получается», — подытожила Зинаида Неярохина.
Алексей Логвиненко подчеркнул, что Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию четко обозначил курс муниципалитетов России, выделив, что от местного самоуправления зависит в целом успешное развитие всей страны.
«В нашем городе налажено эффективное взаимодействие исполнительной, законодательной власти и общественности. Мы работаем для людей и в интересах людей. В формате открытого диалога обсуждаем важные темы. Все вместе мы делаем наш город комфортным, безопасным и процветающим. Вместе решаем стоящие перед нами задачи и принимаем вызовы времени», — сообщил Алексей Логвиненко.
За отличную командную работу и бесценный вклад в развитие муниципалитета, многие из присутствующих на мероприятии получили заслуженные награды — почетные грамоты, благодарности, благодарственные письма и дипломы. Замглавы по социальным вопросам Елена Кожухова, начальник отдела образования Пролетарского района Раиса Абортнева, главный специалист отдела противодействия коррупции Оксана Протасенко и главный специалист контрольно — организационного отдела управления Ольга Симонян были удостоены Почетной грамоты Главы администрации Ростова.
В завершении присутствующих ждал праздничный концерт. Яркие выступления множества донских вокальных и танцевальных коллективов никого не оставили равнодушным. Каждый концертный номер сопровождался бурными аплодисментами зрителей. Особенно понравилось присутствующим выступление детского ансамбля «Каблучок».