Алексей Логвиненко: «Мы работаем для людей, в интересах людей»

Спикер также подчеркнула, что современная история местного самоуправления в донской столице началась в марте 1994 года. Именно с этого времени городские власти приступили к разработке и внедрению в жизнь основополагающих документов. Первым из эти документов стал короткий устав местного самоуправления Ростова.