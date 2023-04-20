Пожар на шахте "Распадская" в Кемеровской области потушен

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Об этом сообщила в четверг, 20 апреля, пресс-служба администрации правительства Кузбасса. Ущерб от пожара минимален. В настоящий момент на шахте создана комиссия для расследования инцидента, - пишут Известия.
Пожар произошел накануне на глубине нескольких сотен метров. В тот же день, 19 апреля, работа шахты была приостановлена. В общей сложности 271 шахтер находился под землей во время пожара. Все шахтеры были выведены на поверхность.