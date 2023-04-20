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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

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Стало известно у какого оператора лучшая связь на дороге М4 «Дон»

20 апреля 2023, 13:18
Фото: Marco Verch/CC BY 2.0/flickr.com
Проведенное на трассе М4 «Дон» исследование показало, что МТС предоставляет лучшее качество услуг сразу по нескольким параметрам, сообщили эксперты TelecomDaily.

Соответствующее исследование провели в апреле на участке от Новороссийска до столицы страны, в том числе в Ростовской области. Общая протяженность дороги, где делали замеры, составила 1,5 тысячи километров.

«МТС показал самый низкий Ping, от которого зависит стабильность сигнала. Чем он меньше, тем быстрее пакет данных идет от клиента до сервера и возвращается обратно», — объяснили эксперты.

Если говорить более понятным языком, то у МТС оказались основные лидирующие позиции в скорости передачи данных. На всем пути средняя скорость от абонента составила 15,7 мегабит в секунду, что соответствует первому месту.

Следующие три места занимают «Билайн» — 14,8 Мб/с, «Мегафон» — 13,8 Мб/с и Tele2 — 12,8 Мб/с.

Что касается средней скорости по направлению к абоненту (это — скорость загрузки файла на устройство), то лидером стал Tele2 — 42 Мб/с, но МТС практически не отстает с показателем 41,3 Мб/с. Вместе с этим «Билайн» показал результат в 37 Мб/с, «МегаФон» — 36,1 Мб/с.

Кроме того, удалось установить максимальную скорость во время поездки, она оказалась у МТС — 288 Мб/с, а после идут «МегаФон» — 280 Мб/с, у «Билайна» — 228 Мб/с, у Tele2 — 226 Мб/с.

Однако по максимальной скорости по отправке данных от абонентов победил «МегаФон» с результатом 126 Мб/с. Далее идут «Билайн», МТС и Tele2.

Добавим, что трасса М4, является связующей среди нескольких российских регионов. В том числе по ней перевозят грузы и продовольствие в другие субъекты, а также по ней можно доехать до Черного моря, из-за чего она очень востребована у туристов.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Часть трассы проходит через Ростовскую область и для региона это имеет большое значение. Качественная связь в пути гарантирует безопасность, а также дает возможность пользоваться картами, найти место для отдыха. Кроме того, можно воспользоваться развлекательными сервисами, например слушать музыку онлайн.

#Елена Янкевич
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