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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Кириенко: Запад ведет с Россией гибридную войну

24 апреля 2023, 12:58
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на открытии просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание. Первые", заявил о гибридной войне, которую зарубежные страны проводят против России с целью ее уничтожения в качестве государства.

Об этом пишет 360tv.ru.

Кириенко добавил, что противостояние актуально в своей основной форме на Украине, но гибридная война также ведется в экономике и информационной сфере через использование фейков, чтобы оторвать россиян от их истории и изменить их мировоззрение. Он отметил и тот факт, что такое количество санкций, как сегодня на РФ, не было наложено ни на одну страну за всю историю человечества.

Вызов ставится со стороны зарубежных стран перед всей Россией, и Кириенко призвал всех внести свой вклад в победу. Он провозгласил солдат, которые отправляются на передовую ради будущего России, главными героями этой борьбы.

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