Кириенко: Запад ведет с Россией гибридную войну

Кириенко добавил, что противостояние актуально в своей основной форме на Украине, но гибридная война также ведется в экономике и информационной сфере через использование фейков, чтобы оторвать россиян от их истории и изменить их мировоззрение. Он отметил и тот факт, что такое количество санкций, как сегодня на РФ, не было наложено ни на одну страну за всю историю человечества.