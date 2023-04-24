Кириенко: Запад ведет с Россией гибридную войну

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Об этом пишет 360tv.ru.
Кириенко добавил, что противостояние актуально в своей основной форме на Украине, но гибридная война также ведется в экономике и информационной сфере через использование фейков, чтобы оторвать россиян от их истории и изменить их мировоззрение. Он отметил и тот факт, что такое количество санкций, как сегодня на РФ, не было наложено ни на одну страну за всю историю человечества.
Вызов ставится со стороны зарубежных стран перед всей Россией, и Кириенко призвал всех внести свой вклад в победу. Он провозгласил солдат, которые отправляются на передовую ради будущего России, главными героями этой борьбы.