В Суворовском прошли очередные соревнования по гонкам с препятствиями

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Все состязания прошли в парке имени 70-летия Победы на уникальной велобеговой трассе «Горный манеж», созданной застройщиком жилого района «ВКБ-Новостройки»
Апрельская непогода не стала для участников гонки поводом отказаться от шанса на победу. Спортсмены обоих полов выясняли, кто из них сильнее, выносливее и быстрее всех. Тем не менее, ненастье внесло свои коррективы
«Погода сегодня дождливая и, соответственно, полоса максимально упрощенная. И канат повесили на рампу, так как очень скользко. Обычно без каната забегаем», - рассказал корреспонденту RostovGazeta вице-президент Федерации гонок с препятствиями Ростовской области Вячеслав Макаров.
Состязания состояли из трех частей. Собственно, сам открытый чемпионат Ростовской области, где участники проходили на скорость дистанцию 100 метров, попутно преодолевая рукоходы, барьеры, и в финале нужно было забраться на огромную шестиметровую гору и позвонить в колокольчик. В рамках «Игр казаков» атлеты на скорость проходили 50 метров самого длинного в мире «Царь рукохода», а также лазали по канату. Здесь побеждал участник, забравшийся наверх максимальное количество раз в единицу времени.
В целом на состязаниях царил олимпийский дух. « - Я за триста километров сюда езжу из села Кашары. У меня дома жим, штанга, качалка, бег. Рукоходов такого уровня как здесь, нет. Все соперничают по времени, но все ладят между собой», -рассказал один из участников гонки.
По итогам открытого чемпионата Ростовской области победителем стал житель Суворовского Иван Карпенко, на втором месте тоже наш земляк Александр Титов, а бронзу завоевал Георгий Матазин из Армавира. Среди девушек лучшей стала Яна Куликова из Азова, на втором месте - ростовчанка Алина Петрова.
Напомним, Федерация гонок с препятствиями Ростовской области (ФГПРО) была создана в Ростове в 2020 г, а тренировочной базой стал жилой район «Суворовский». Спортсмены также проводят ежемесячные бесплатные тренировки по гонкам с препятствиями и бегу для всех желающих. Больше информации о прошедших и будущих мероприятиях можно узнать в группе «Гонка КАЗАКИ» в соцсети ВКонтакте.