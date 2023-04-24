В Суворовском прошли очередные соревнования по гонкам с препятствиями

Состязания состояли из трех частей. Собственно, сам открытый чемпионат Ростовской области, где участники проходили на скорость дистанцию 100 метров, попутно преодолевая рукоходы, барьеры, и в финале нужно было забраться на огромную шестиметровую гору и позвонить в колокольчик. В рамках «Игр казаков» атлеты на скорость проходили 50 метров самого длинного в мире «Царь рукохода», а также лазали по канату. Здесь побеждал участник, забравшийся наверх максимальное количество раз в единицу времени.