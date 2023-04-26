Эксперт рассказал почему собаки перестают слушать хозяев

По словам Галкина, собака может огрызаться, кусать хозяина и даже пытаться сбежать из-за вседозволенности или чрезмерной жестокости, пишет NEWS.ru. Также он отметил, что животное перестаёт слушаться из-за неправильной дрессировки и недостаточная социализация. Также у животного может просто потерять интерес к работе с владельцем.