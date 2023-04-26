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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

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Эксперт рассказал почему собаки перестают слушать хозяев

26 апреля 2023, 12:25
Ветврач Богдан Галкин заявил, что жестокое обращение с собакой, или наоборот избалованность питомца являются причинами того, что животное перестаёт подчиняться хозяину.

По словам Галкина, собака может огрызаться, кусать хозяина и даже пытаться сбежать из-за вседозволенности или чрезмерной жестокости, пишет NEWS.ru. Также он отметил, что животное перестаёт слушаться из-за неправильной дрессировки и недостаточная социализация. Также у животного может просто потерять интерес к работе с владельцем.

Помимо этого, проблемы со здоровьем могут вызвать вялость питомца. Собака может потерять аппетит и желание выполнять команды.

Ветеринар напомнил, что выученные животным команды следует периодически прорабатывать, иначе они забудутся.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что выбирать собаку следует не следуя моде, а исходя из возможностей будущего хозяина. Модный питомец может принести трудности с контролем его поведения.

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