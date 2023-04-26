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Коллекцию Музея истории пополнили открытками с видами Ростова второй половины ХХ века

26 апреля 2023, 15:50
Фото: vk.com/id575351277
Коллекцию Музея истории пополнили открытками с видами Ростова второй половины ХХ века
Фонды Музея истории города пополнились коллекцией открыток и фотографий с видами Ростова-на-Дону 1950-2000-х годов, сообщила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

По ее словам, среди них можно найти практически не изменившиеся на сегодняшний день места, кардинально поменявшие свой облик или же навсегда утраченные.

Например, здание главного железнодорожного вокзала. Оно было возведено в конце XIX века, в ходе послевоенного восстановления слегка изменено и разобрано в середине 1970-х годов в связи с расширением и реконструкцией вокзала.

К слову, не все предметы, попавшие в Музей, становятся его экспонатами. Решение о приеме предметов на постоянное хранение в музей принимает экспертная фондово-закупочная комиссия, которая собирается один раз в квартал.

#Елена Янкевич
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