Коллекцию Музея истории пополнили открытками с видами Ростова второй половины ХХ века

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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По ее словам, среди них можно найти практически не изменившиеся на сегодняшний день места, кардинально поменявшие свой облик или же навсегда утраченные.
Например, здание главного железнодорожного вокзала. Оно было возведено в конце XIX века, в ходе послевоенного восстановления слегка изменено и разобрано в середине 1970-х годов в связи с расширением и реконструкцией вокзала.
К слову, не все предметы, попавшие в Музей, становятся его экспонатами. Решение о приеме предметов на постоянное хранение в музей принимает экспертная фондово-закупочная комиссия, которая собирается один раз в квартал.