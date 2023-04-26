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Published Сегодня, 20:11

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Updated Сегодня, 20:15

Примаков счёл поджог Российского центра науки и культуры на Кипре терактом

26 апреля 2023, 20:11
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал поджог здания Российского центра науки и культуры в Никосии на Кипре терактом.

Он пояснил, что произошло нападение на гражданское, мирное здание с целью запугать людей. Об этом пишет 360tv.ru. Политик также сообщил, что в здании и ранее случались различные эксцессы и и выразил надежду на то, что злоумышленников найдут.

Предполагается, что в здание бросили коктейль Молотова. Российская сторона уже обратилась в правоохранительные органы, передав все видеозаписи полиции.

Пожар произошел в здании в среду, 26 апреля. Всех, кто находился внутри, удалось своевременно эвакуировать. 

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