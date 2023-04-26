Примаков счёл поджог Российского центра науки и культуры на Кипре терактом

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Он пояснил, что произошло нападение на гражданское, мирное здание с целью запугать людей. Об этом пишет 360tv.ru. Политик также сообщил, что в здании и ранее случались различные эксцессы и и выразил надежду на то, что злоумышленников найдут.
Предполагается, что в здание бросили коктейль Молотова. Российская сторона уже обратилась в правоохранительные органы, передав все видеозаписи полиции.
Пожар произошел в здании в среду, 26 апреля. Всех, кто находился внутри, удалось своевременно эвакуировать.