Суд Батайска прекратил уголовное дело против отца, сделавшему смертельный укол сыну

Суд установил, что горожанин по неосторожности убил своего несовершеннолетнего сына при попытке оказания медицинской помощи. Ребенок обратился к отцу с жалобой на острую боль в большом пальце левой руки, который недавно повредил. В попытках помочь мальчику отец, не имеющий медицинского образования, ввел ребенку раствор из цефтриаксона и лидокаина в правую ягодицу. Инъекция вызвала у ребенка анафилактический шок, вызвавший смерть.