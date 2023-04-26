Суд Батайска прекратил уголовное дело против отца, сделавшему смертельный укол сыну

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
В феврале Батайский городской суд рассмотрел дело гражданина С. Кузнецова, чей несовершеннолетний сын погиб в результате смертельной для него инъекции.
Суд установил, что горожанин по неосторожности убил своего несовершеннолетнего сына при попытке оказания медицинской помощи. Ребенок обратился к отцу с жалобой на острую боль в большом пальце левой руки, который недавно повредил. В попытках помочь мальчику отец, не имеющий медицинского образования, ввел ребенку раствор из цефтриаксона и лидокаина в правую ягодицу. Инъекция вызвала у ребенка анафилактический шок, вызвавший смерть.
«Смерть Кузнецова К.С. констатирована ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 08 минут по месту его жительства», — сказано в тексте постановления суда, дело проходило по статье «причинение смерти по неосторожности».
Потерпевшая №1, вероятно, являющаяся супругой Кузнецова и матерью погибшего, заявила ходатайство о прекращении уголовного дела на основании примирения и возмещения причиненного ущерба.
Благодаря положительным характеристикам и признанию вины подсудимым, суд вынес решение прекратить уголовное дело в отношении батайчанина.
Ранее в Новочеркасске ребенок погиб в больнице от анафилактического шока.