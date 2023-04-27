Алкоголь и шашлыки - опасное сочетание

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
"В идеале, лучше всего отправиться на пикник без алкоголя. Этанол воздействует на весь организм, включая желудочно-кишечный тракт и почки. Алкоголь удаляет воду, а вместе с ней теряются такие минералы, как калий, кальций, магний и цинк. Под воздействием алкоголя витамины усваиваются хуже, а "дуэт" жирного мяса и алкоголя увеличивает риск повреждения поджелудочной железы", - сказала Кашук.
Она подчеркнула, что людям с острыми и хроническими заболеваниями пищеварительной системы, проблемами с сердцем и сосудами особенно важно воздерживаться от алкоголя, - пишут Известия.