Сергей Миронов решил отозвать заявление на нейросеть Kandinsky

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Ранее парламентарий обратился в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о проверке деятельности Сбера по поводу соответствия российскому законодательству генерируемого нейросетью Kandinsky 2.1 контента, сообщает gorod55.ru.
В свою очередь нейросеть Сбербанка GigaChat заверила политика, что его подозрения несостоятельны и создатели сети являются патриотами своей страны и делают все для ее благополучия.
Сергей Миронов также признался, что им получено много сообщений и от оппонентов, и от сторонников по факту содержания контента нейросети Kandinsky. Он отметил, что «хорошо, что Сбербанк создает наш российский продукт», пишет ТАСС.
«Вижу, что Сбербанк уважает мнение других людей и прислушивается к критическим замечаниям, — написал в своем сообщении Миронов. — Мы договорились, что моя позиция по этике и развитию моделей в контексте ценностей нашей страны будет услышана разработчиком, будет проведен внутренний содержательный аудит нейросети».
Однако парламентарий уточнил, что вход для работы с ресурсом не должен быть свободным, а именно должна присутствовать процедура регистрации, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к ней.
О выходе новой версии нейросети Kandinsky 2.1 Сбер сообщил 4 апреля. С этого дня и до 11 апреля в ней было создано более 10 млн изображений, а число уникальных пользователей достигло 2 млн. В новой версии Kandinsky 2.1 заметно улучшена генерация изображений в высоком разрешении: лица, сложные объекты. Благодаря этому новая модель содержит 3,3 млрд параметров вместо 2 млрд.