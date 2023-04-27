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Сергей Миронов решил отозвать заявление на нейросеть Kandinsky

27 апреля 2023, 18:07
Фото: piqsels.com
Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уведомил о готовности отозвать обращение на имя генерального прокурора РФ на предмет проверки деятельности Сбербанка из-за работы нейросети Kandinsky.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее парламентарий обратился в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о проверке деятельности Сбера по поводу соответствия российскому законодательству генерируемого нейросетью Kandinsky 2.1 контента, сообщает gorod55.ru.

В свою очередь нейросеть Сбербанка GigaChat заверила политика, что его подозрения несостоятельны и создатели сети являются патриотами своей страны и делают все для ее благополучия.

Сергей Миронов также признался, что им получено много сообщений и от оппонентов, и от сторонников по факту содержания контента нейросети Kandinsky. Он отметил, что «хорошо, что Сбербанк создает наш российский продукт», пишет ТАСС.

«Вижу, что Сбербанк уважает мнение других людей и прислушивается к критическим замечаниям, — написал в своем сообщении Миронов. — Мы договорились, что моя позиция по этике и развитию моделей в контексте ценностей нашей страны будет услышана разработчиком, будет проведен внутренний содержательный аудит нейросети».

Однако парламентарий уточнил, что вход для работы с ресурсом не должен быть свободным, а именно должна присутствовать процедура регистрации, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к ней.

О выходе новой версии нейросети Kandinsky 2.1 Сбер сообщил 4 апреля. С этого дня и до 11 апреля в ней было создано более 10 млн изображений, а число уникальных пользователей достигло 2 млн. В новой версии Kandinsky 2.1 заметно улучшена генерация изображений в высоком разрешении: лица, сложные объекты. Благодаря этому новая модель содержит 3,3 млрд параметров вместо 2 млрд.

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