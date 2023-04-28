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Буцаев: Отказ от сумок-сеток для овощей не повлияет на цену продукта

28 апреля 2023, 17:10
Фото: piqsels.com
Информация о росте цен на картофель вследствие отказа от использования упаковки в виде сетки не соответствует действительности. Российский экологический оператор опровергает сообщения в СМИ о предполагаемом запрете использования сумок-сеток для овощей.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отмечает, что предложение ограничить использование этого типа упаковки находится на стадии рабочей дискуссии, а решения будут приняты позднее. Он также утверждает, что продажа картофеля без упаковки не может вызвать подорожание, так как товар будет продаваться на развес, пишет gorod55.ru.

Буцаев объясняет, что сумка-сетка с трудом извлекается из общей массы отходов и плохо поддаётся переработке, затрудняет работу сортировочного оборудования и может приостановить работу линии из-за наматывания сетки на оборудование. Кроме того, он подчеркивает, что производители товаров в такой упаковке безосновательно заявляют о значительном повышении цен на овощи, а упаковка часто используется для продажи низколиквидных овощей, которые можно скрыть в общей массе и вынудить покупателя купить всю сетку целиком.

Таким образом, упаковку в виде сумок-сеток нельзя признать необходимой для продажи картофеля и других овощей, скорее она используется для реализации низколиквидной продукции. Решение о запрете использования этой упаковки находится на стадии обсуждения, и утверждения о повышении цен на товары не имеют обоснования.

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