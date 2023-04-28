Буцаев: Отказ от сумок-сеток для овощей не повлияет на цену продукта

Буцаев объясняет, что сумка-сетка с трудом извлекается из общей массы отходов и плохо поддаётся переработке, затрудняет работу сортировочного оборудования и может приостановить работу линии из-за наматывания сетки на оборудование. Кроме того, он подчеркивает, что производители товаров в такой упаковке безосновательно заявляют о значительном повышении цен на овощи, а упаковка часто используется для продажи низколиквидных овощей, которые можно скрыть в общей массе и вынудить покупателя купить всю сетку целиком.