Буцаев: Отказ от сумок-сеток для овощей не повлияет на цену продукта

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отмечает, что предложение ограничить использование этого типа упаковки находится на стадии рабочей дискуссии, а решения будут приняты позднее. Он также утверждает, что продажа картофеля без упаковки не может вызвать подорожание, так как товар будет продаваться на развес, пишет gorod55.ru.
Буцаев объясняет, что сумка-сетка с трудом извлекается из общей массы отходов и плохо поддаётся переработке, затрудняет работу сортировочного оборудования и может приостановить работу линии из-за наматывания сетки на оборудование. Кроме того, он подчеркивает, что производители товаров в такой упаковке безосновательно заявляют о значительном повышении цен на овощи, а упаковка часто используется для продажи низколиквидных овощей, которые можно скрыть в общей массе и вынудить покупателя купить всю сетку целиком.
Таким образом, упаковку в виде сумок-сеток нельзя признать необходимой для продажи картофеля и других овощей, скорее она используется для реализации низколиквидной продукции. Решение о запрете использования этой упаковки находится на стадии обсуждения, и утверждения о повышении цен на товары не имеют обоснования.