Федерация поддержала идею донского парламента о единой поддержке для участников СВО

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Идея донских парламентариев о введении единого федерального стандарта мер поддержки участников СВО и членов их семей, была поддержана на федеральном уровне. Ее обсудили на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которое прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
Заседание провели сопредседатели Совета законодателей - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
«На Совете законодателей поддержано предложение, инициированное донским парламентом, о введении единого федерального стандарта мер поддержки в каждом субъекте Федерации. Чтобы независимо от финансовой обеспеченности региона, где проживают участники СВО, они и их семьи были одинаково социально защищены. Этот вопрос мы впервые обсудили с сенатором РФ от ЗС РО Ириной Валерьевной Рукавишниковой в январе 2023 года на заседании круглого стола в Совете Федерации. Надеюсь, что такой федеральный стандарт появится в ближайшее время», - отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко в своем телеграм-канале.
Социальная поддержка участников СВО и членов их семей стала ключевой темой заседания. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на проблему проведения медико-социальной экспертизы и получения инвалидности. По ее словам, встречались случаи, когда вернувшиеся с СВО раненые бойцы не могли с первой попытки оформить положенные им льготы из-за банальных опечаток.
Также Матвиенко призвала профильные министерства рассмотреть, какие медицинские средства реабилитации - протезы, костыли или коляски, сегодня необходимы военным.
Обсудили участники мероприятия и вопрос о преференциях для участников СВО при поступлении в вузы.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проинформировал присутствующих об оказании психологической помощи бойцам СВО на базе вузов. И подчеркнул, что высшие учебные заведения всегда открыты для принятия социальных решений в отношении членов семей военнослужащих.
В ходе дискуссии, Валентина Матвиенко призвала распространять лучшие региональные практики поддержки военнослужащих и их семей на федеральном уровне.
Также, на заседании шла речь о состоянии межбюджетных отношений и их использовании в качестве механизма обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в современных условиях.