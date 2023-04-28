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Федерация поддержала идею донского парламента о единой поддержке для участников СВО

28 апреля 2023, 16:40
Фото: Пресс-служба ЗСРО
Депутаты Заксобрания Ростовской области предложили разработать и внедрить единый федеральный стандарт мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Идея донских парламентариев о введении единого федерального стандарта мер поддержки участников СВО и членов их семей, была поддержана на федеральном уровне. Ее обсудили на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которое прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. 

Заседание провели сопредседатели Совета законодателей -  Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. 

«На Совете законодателей поддержано предложение, инициированное донским парламентом, о введении единого федерального стандарта мер поддержки в каждом субъекте Федерации. Чтобы независимо от финансовой обеспеченности региона, где проживают участники СВО, они и их семьи были одинаково социально защищены. Этот вопрос мы впервые обсудили с сенатором РФ от ЗС РО Ириной Валерьевной Рукавишниковой в январе 2023 года на заседании круглого стола в Совете Федерации. Надеюсь, что такой федеральный стандарт появится в ближайшее время», - отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко в своем телеграм-канале. 

Социальная поддержка участников СВО и членов их семей стала ключевой темой заседания. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на проблему проведения медико-социальной экспертизы и получения инвалидности. По ее словам, встречались случаи, когда вернувшиеся с СВО  раненые бойцы не могли с первой попытки оформить положенные им льготы из-за банальных опечаток.

Также Матвиенко призвала профильные министерства рассмотреть, какие медицинские средства реабилитации  - протезы, костыли или коляски, сегодня необходимы военным.
Обсудили участники мероприятия и вопрос о преференциях для участников СВО при поступлении в вузы.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков проинформировал присутствующих об оказании психологической помощи бойцам СВО на базе вузов. И подчеркнул, что высшие учебные заведения всегда открыты для принятия социальных решений в отношении членов семей военнослужащих. 

В ходе дискуссии, Валентина Матвиенко призвала распространять лучшие региональные практики поддержки военнослужащих и их семей на федеральном уровне.
Также, на заседании шла речь о состоянии межбюджетных отношений и их использовании в качестве механизма обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в современных условиях.

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