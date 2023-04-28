Федерация поддержала идею донского парламента о единой поддержке для участников СВО

«На Совете законодателей поддержано предложение, инициированное донским парламентом, о введении единого федерального стандарта мер поддержки в каждом субъекте Федерации. Чтобы независимо от финансовой обеспеченности региона, где проживают участники СВО, они и их семьи были одинаково социально защищены. Этот вопрос мы впервые обсудили с сенатором РФ от ЗС РО Ириной Валерьевной Рукавишниковой в январе 2023 года на заседании круглого стола в Совете Федерации. Надеюсь, что такой федеральный стандарт появится в ближайшее время», - отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко в своем телеграм-канале.