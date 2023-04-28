Цены на туры выросли: путешествия по России стали дороже на майские праздники

Однако, в условиях высокого спроса на туры, цены выросли в среднем на 15%, а в некоторых случаях и на 30%. Премиальный сегмент повысился на 20%. Рост цен на отдых в России за год составил 12–15% в зависимости от региона. Из-за увеличения стоимости путешественники стали сокращать длительность своих поездок на курорты на 10% и более. Предполагается, что максимального увеличения цен на туры можно ожидать с 15 июля по сентябрь, - пишут Известия.