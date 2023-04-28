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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Цены на туры выросли: путешествия по России стали дороже на майские праздники

28 апреля 2023, 14:03
По данным исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, путешествия по России стали самыми популярными среди туристов на майские праздники.

Однако, в условиях высокого спроса на туры, цены выросли в среднем на 15%, а в некоторых случаях и на 30%. Премиальный сегмент повысился на 20%. Рост цен на отдых в России за год составил 12–15% в зависимости от региона. Из-за увеличения стоимости путешественники стали сокращать длительность своих поездок на курорты на 10% и более. Предполагается, что максимального увеличения цен на туры можно ожидать с 15 июля по сентябрь, - пишут Известия.

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