Футболист Кокорин поставил личный рекорд

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Матч состоялся на стадионе «Ариса» 1 мая. На 61-й минуте игры «Пафос» открыл счет, забив гол. Восьмой минутой спустя «Арис» сравнял положение, а уже на 85-й минуте Кокорин нанес гостям окончательный удар. Об этом пишет издание 360tv.ru со ссылкой на «Чемпионат».
Этот гол стал для футболиста 11-м по счету за текущий чемпионат. Предыдущие 10 мячей он забил в сезонах 2017/18 за «Зенит» и в 2012/13 и 2013/14 за «Динамо».
Команда «Арис» возглавила таблицу первого дивизиона с 67 очками после 32 сыгранных матчей. В следующем туре она сыграет с АЕКом из Ларнаки.