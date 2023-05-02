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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Футболист Кокорин поставил личный рекорд

2 мая 2023, 16:18
Российский нападающий Александр Кокорин принес победу своей команде «Арис» в матче 32-го тура чемпионата Кипра против «Пафоса», забив решающий мяч.

Матч состоялся на стадионе «Ариса» 1 мая. На 61-й минуте игры «Пафос» открыл счет, забив гол. Восьмой минутой спустя «Арис» сравнял положение, а уже на 85-й минуте Кокорин нанес гостям окончательный удар. Об этом пишет издание 360tv.ru со ссылкой на «Чемпионат». 

Этот гол стал для футболиста 11-м по счету за текущий чемпионат. Предыдущие 10 мячей он забил в сезонах 2017/18 за «Зенит» и в 2012/13 и 2013/14 за «Динамо».

Команда «Арис» возглавила таблицу первого дивизиона с 67 очками после 32 сыгранных матчей. В следующем туре она сыграет с АЕКом из Ларнаки. 

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