На Кубани нашли тело пропавшей девушки-аниматора

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Ранее задержанные подозреваемые в убийстве указали на место, где находилось тело девушки. Судьба другого пропавшего человека, директора ивент-агентства Кирилла Чубко, остается неизвестной, пишет 360tv.ru.
Полиция выясняет причины происшедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму».
28 апреля двое аниматоров пропали в Выселковском районе Краснодарского края. Затем на трассе М-4 «Дон» нашли полностью сгоревший автомобиль Кирилла Чубко. В поисках пропавших задействовано около 200 человек.