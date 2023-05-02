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Published Сегодня, 20:06

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Updated Сегодня, 20:08

На Кубани нашли тело пропавшей девушки-аниматора

2 мая 2023, 20:06
В Краснодарском крае следователи нашли тело пропавшей девушки-аниматора Татьяны Мостыко. Об этом сообщили в Telegram-канале 112.

Ранее задержанные подозреваемые в убийстве указали на место, где находилось тело девушки. Судьба другого пропавшего человека, директора ивент-агентства Кирилла Чубко, остается неизвестной, пишет 360tv.ru.

Полиция выясняет причины происшедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму».

28 апреля двое аниматоров пропали в Выселковском районе Краснодарского края. Затем на трассе М-4 «Дон» нашли полностью сгоревший автомобиль Кирилла Чубко. В поисках пропавших задействовано около 200 человек.

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