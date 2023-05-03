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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Обнаружены человеческие останки на даче в Ленинградской области

3 мая 2023, 08:28
Житель Санкт-Петербурга обнаружил скелетированные останки человека на своей даче в Ленинградской области.

Как сообщили источники, мужчина не посещал свой участок более двух лет и обнаружил останки в колодце после возвращения, пишет газета “Известия”. В настоящее время полиция проводит расследование и направила останки в морг для идентификации погибшего и установления причины смерти. Ранее в апреле рыбак в лесополосе под Сергиевым Посадом нашел скелет мужчины в тельняшке, рядом с которым был мобильный телефон. Следователи также пытаются установить причину и время смерти мужчины.

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