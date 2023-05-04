Банк ДОМ.РФ: В апреле объём ипотечных сделок более чем на 60% превысил прошлогодний

Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков назвал итоги апреля в данном направлении хорошим результатом. Он отметил, что драйверами роста остаются льготные программы, ориентированные преимущественно на новое жильё. При этом, по его словам, в последние месяцы растут продажи и на вторичном рынке. Это обусловлено разницей стоимости нового и уже готового жилья.