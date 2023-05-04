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Банк ДОМ.РФ: В апреле объём ипотечных сделок более чем на 60% превысил прошлогодний

4 мая 2023, 12:33
Фото: Банк ДОМ.РФ
Согласно статистике, в апреле текущего года Банк ДОМ.РФ оформил ипотечных кредитов на 21,5 млрд рублей. Это на 62,5% больше, чем в апреле 2022-го. В сравнении с мартом рост составил 10%.

В банке отметили, что с начала 2023 года было проведено примерно 13 000 сделок по ипотеке на общую сумму около 70 млрд рублей, что примерно на 28% выше показателей минувшего года.

Порядка 30% ипотечных кредитов в апреле оформили по программе «Семейная ипотека», 25,5% – по программе «Льготная ипотека на новостройки». На стандартную программу на вторичку пришлось 18,2%. IT-ипотека составила 10% от общего количества.

Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков назвал итоги апреля в данном направлении хорошим результатом. Он отметил, что драйверами роста остаются льготные программы, ориентированные преимущественно на новое жильё. При этом, по его словам, в последние месяцы растут продажи и на вторичном рынке. Это обусловлено разницей стоимости нового и уже готового жилья.

Если брать статистику по регионам, то наибольший рост зафиксирован в Москве – более чем в два раза. Двукратный рост отмечен в Новосибирской области. В Краснодарском крае показатель роста – 1,7. Также в десятке лучших Приморье, Подмосковье, Петербург, Тюменская, Ростовская, Нижегородская и Свердловская области.

По оценкам экспертов, в 30% случаев средства направят на приобретение готового жилья, остальные 70% – на строящееся. При этом в 2022 году затраты на «вторичку» составили примерно 13,7%. Основной объём сделок (78,5%) пришелся на квартиры, кредиты на жилой дом составили 17,5%, машино-места – 2%, апартаменты – 1,6%.

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