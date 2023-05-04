Россияне стали арендовать электросамокаты в 2,5 раза чаще

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Аналитики «МегаФона» подсчитали, что в крупных городах России интерес к электросамокатам вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Так, наиболее распространены сервисы кикшеринга в Центральном федеральном округе, где их аудитория увеличилась втрое по сравнению с прошлогодними показателями. Затем следуют Северо-Западный и Приволжский округа, где замечен двукратный рост пользователей.
Наибольшую динамику показали три крупных российских города. Это Тула, где спрос вырос в 11 раз, Кисловодск (в 10 раз) и Казань (в 9 раз). Заинтересованность жителей Ростова-на-Дону увеличилась пока лишь в 1,5 раза.
Снижение интереса к электросамокатам на 16% наблюдается среди жителей Сибирского федерального округа, которые пока не спешат начинать сезон.
В тёплое время года жители крупных городов РФ рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды транспортных средств проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Специалисты компании «МегаФон» составили портрет типичного горожанина, который пользуется прокатом электросамокатов. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет, что составляет 47% от общего числа арендаторов. При этом за 2022 год стремительно выросло количество пользователей электросамокатами в возрастной группе старше 50 лет – на 84%.