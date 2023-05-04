Россияне стали арендовать электросамокаты в 2,5 раза чаще

Специалисты компании «МегаФон» составили портрет типичного горожанина, который пользуется прокатом электросамокатов. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет, что составляет 47% от общего числа арендаторов. При этом за 2022 год стремительно выросло количество пользователей электросамокатами в возрастной группе старше 50 лет – на 84%.