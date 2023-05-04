В ДГТУ презентовали второй фильм о боях на Миус-фронте

— Я по роли - обычный молодой парень, который неожиданно познал всю тяжесть войны. Оказавшись на фронте, для моего героя все было в новинку, также как и для меня самого, когда я очутился на съемочной площадке фильма про войну в главной роли, — поделился Арсен.