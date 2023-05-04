В ДГТУ презентовали второй фильм о боях на Миус-фронте

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Как пояснили сами создатели, сюжеты обеих картин объединены местом действия — Миус фронтом, который пролегал через Ростовскую область, а также некоторыми действующими лицами.
В роли сценариста и режиссера-постановщика картины, выступил сотрудник управления информационной политики ДГТУ Яков Кордо. Он отметил, что второй фильм рассказывает о судьбах девушек и ребят, рожденных в 1922–1923 годах. Ведь именно они приняли на себя основной удар на фронтах Великой Отечественной в начале войны.
— В фильме многие ребята уходят на войну прямо со школьной скамьи. Поэтому мы старались максимально приблизиться к традициям советского кино, и показать глаза и душу человека. Мы снимали не красивую голливудскую картинку с перестрелками и взрывами, а именно опирались на судьбу самого человека. А если быть конкретнее - рассказали о наших девчонках, — пояснил режиссер.
Он также добавил, что основные сложности, с которыми съемочная группа столкнулась при создании этого фильма, были вызваны коронавирусом.
— До начала пандемии мы успели снять две трети фильма. Но не было главных эпизодов - боев, а без них, все что мы сняли, можно было просто выкинуть в корзину. Поэтому доснимали боевые сцены мы уже прошлой осенью, — отметил Яков Кордо.
Главные роли в фильме исполнили студенты ДГТУ и актеры театра «633» Арсен Потрис, Дарья Наковкина, Виктория Егорова и Анастасия Косенко. По словам Арсена Потриса, его герой очень похож на современного человека.
— Я по роли - обычный молодой парень, который неожиданно познал всю тяжесть войны. Оказавшись на фронте, для моего героя все было в новинку, также как и для меня самого, когда я очутился на съемочной площадке фильма про войну в главной роли, — поделился Арсен.
По его мнению этот фильм должен посмотреть каждый дончанин. Одна из причин кроется в том, что это местное малобюджетное кино пропитано южным колоритом и своими особенностями. Также эта лента воссоздает события времен Великой Отечественной войны, которые происходили на донской земле, и это также должно быть интересно землякам.
В создании фильма приняли участие и представители Ростовской региональной общественной военно-патриотической молодежной организации «Донской фронт». Они оказали значительную партнерскую поддержку, предоставив для съемок советский танк Т-60 и немецкий танк «Прага», а также много оружия, предметов быта и амуницию для солдат. Члены организации консультировали актеров и режиссера по всем вопросам и даже исполнили в картине несколько ролей.
Все жители Ростовской области также смогут познакомиться с этой картиной 9 мая. В День Победы фильм «Мы пришли из детства» покажут по телеканалу Дон-24, а по словам режиссера, через некоторое время специальные местные показы пройдут и в сельских районах области.