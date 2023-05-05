«Балет» в Михайловском – фильм о фильме

Фабула сюжета в следующем: после почти сорокалетнего перерыва на главную сцену страны возвращается бывшая прима-балерина Рута Майерс (Алла Сигалова), снискавшая к этому времени славу хореографа с мировым именем. Новый директор театра (Фёдор Бондарчук) доверяет именно ей постановку оригинального современного спектакля. «Главный театр страны» в сериале, конечно, образ собирательный. Но сцену ему подарил петербургский Михайловский театр, в котором, кстати, были сняты отдельные эпизоды балетов «Лебединое озеро» и «Жизель».