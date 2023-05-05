«Балет» в Михайловском – фильм о фильме

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Режиссер-постановщик «Балета» Евгений Сангаджиев, получивший широкую известность после выхода нашумевшего сериала HAPPYEND на этот раз выступил в дуэте с хореографом-постановщиком, лауреатом премии «Золотая Маска» Владимиром Варнавой. Тизер со съемок 8-серийной психологической драмы «Балет» можно посмотреть на YouTube и по ссылке.
- Сам по себе Михайловский театр - это потрясающая сцена с огромной историей и своим характером, - рассказывает Е.Сангаджиев. - Важной задачей было сделать это технически возможным, визуально безупречным и передать атмосферу настоящего музыкального театра. Нам очень повезло с командой театра!
Фабула сюжета в следующем: после почти сорокалетнего перерыва на главную сцену страны возвращается бывшая прима-балерина Рута Майерс (Алла Сигалова), снискавшая к этому времени славу хореографа с мировым именем. Новый директор театра (Фёдор Бондарчук) доверяет именно ей постановку оригинального современного спектакля. «Главный театр страны» в сериале, конечно, образ собирательный. Но сцену ему подарил петербургский Михайловский театр, в котором, кстати, были сняты отдельные эпизоды балетов «Лебединое озеро» и «Жизель».
В сериале «Балет» снимались: Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.
Премьера сериала «Балет» (18+) состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink от «Ростелекома», фильм вошел в линейку проектов WinkOriginals .
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