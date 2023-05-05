«Социальную пенсию традиционно получают те, кто не заработал необходимый для назначения страховой пенсии стаж и не набрал нужного количества пенсионных баллов, а также люди, имеющие группу инвалидности либо потерявшие кормильца (если кормилец не набрал требуемого стажа или пенсионных баллов). Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже, чем пенсия страховая, то есть та, для которой есть необходимый трудовой стаж и количество пенсионных баллов», — пояснила член Совета Федерации и Комитета по труду, депутат Елена Бибикова