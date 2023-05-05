Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Начнем с того, что 1 апреля 2023 года действительно были повышены выплаты тем, кто получает социальную пенсию. Они были проиндексированы на 3,3%. Об этом еще в марте объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой с ежегодным отчетом о работе правительства.
«С 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии», — сообщил глава кабинета министров.
Таким образом, с учетом прошлогодней индексации рост социальных пенсий составил 13,5% за год, что позволило улучшить благосостояние около 4 миллионов адресатов. В следующий раз она повысится только в 2024 году — на 4,7% и в 2025 году — на 5,6%. Точный размер индексации будет зависеть от роста прожиточного минимума для пенсионера в регионе.
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«Социальную пенсию традиционно получают те, кто не заработал необходимый для назначения страховой пенсии стаж и не набрал нужного количества пенсионных баллов, а также люди, имеющие группу инвалидности либо потерявшие кормильца (если кормилец не набрал требуемого стажа или пенсионных баллов). Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже, чем пенсия страховая, то есть та, для которой есть необходимый трудовой стаж и количество пенсионных баллов», — пояснила член Совета Федерации и Комитета по труду, депутат Елена Бибикова
Страховые пенсии для неработающих пенсионеров уже были проиндексированы 1 января 2023 года на 4,8%. Следующее повышение состоится 1 января 2024 года и, согласно прогнозу Минтруда, составит 6,1%. В 2025 году неработающих пенсионеров ждет сразу два повышения: в феврале на 4% и в апреле на 3,6%.
В целом за три года повышение достигнет 18,5%. Как отмечают специалисты, оно будет зависеть от уровня инфляции, размер индексации не должен быть ниже этого показателя.
А вот что депутат, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала по поводу работающих пенсионеров:
«1 августа выплаты работающим пенсионерам будут увеличены за счет взносов, которые за них делали работодатели в течение 2022 года, правда, прибавка будет ограничена тремя баллами. В рублях это около 200 — 250 рублей».
В Ростове-на-Дону с 1 января 2023 года установлен прожиточный минимум (ПМ) для пенсионера в размере 11 621 рубля. По сути, это и есть уровень минимальной пенсии, ниже которого ростовский пенсионер получать не может по закону.
Если же стаж у пенсионера очень мал и Пенсионный фонд (сегодня ПФР вместе с ФСС входит в новую организацию — Социальный фонд России) назначил ему выплату меньше ПМ, то органы соцзащиты назначают ему доплату, чтобы дотянуть до уровня прожиточного минимума. В Ростовской области около 180 тысяч неработающих пенсионеров получают доплату в размере более 2200 рублей.
Несмотря на то что получатели социальных и страховых пенсий уже получили повышение в этом году, есть и иные категории пенсионеров, которые получат с 1 мая этого года повышенные выплаты.
Прежде всего, это те, кому в апреле исполняется 80 лет. Дело в том, что с наступлением этого возраста пенсионер получает право на двойной размер фиксированной части (напомним: страховая пенсия состоит из страховой и фиксированной частей).
Таким образом, с 1 мая 80-летние граждане (родившиеся в апреле) получат надбавку в размере 7567,33 рубля.
Аналогичная схема начисления будет применена и к пенсионерам-инвалидам. 7567,33 рубля он получает в случае перевода на I группу. При этом если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз данная прибавка не устанавливается.
Также в мае могут рассчитывать на повышение уволившиеся в январе пенсионеры. В новом статусе, как неработающим пенсионерам, им положена пенсия только через три месяца после увольнения, соответственно, в мае у них первая выплата со всеми индексациями.
И назовем еще одну малочисленную категорию пенсионеров, которые получат надбавку в мае. Это сотрудники углепрома и члены летных экипажей, которым 4 раза в год (в том числе и в мае) индексируют выплаты.