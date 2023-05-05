Шеф-повар рассказал о правильном способе приготовления шашлыка

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В интервью NEWS.ru Анатолий Крюков рассказал, что мясо, которое готовится на сильном огне, содержит много холестерина и канцерогенов. В то же время, слабый огонь не подразумевает столь сильных химических реакций, а значит вредных веществ в таком шашлыке меньше.
Также он напомнил, что в среднем порция шашлыка составляет 150-200 граммов. При этом, чтобы жареное мясо не вредило организму, лучше употреблять его раз или два в неделю.