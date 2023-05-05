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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Шеф-повар рассказал о правильном способе приготовления шашлыка

5 мая 2023, 10:28
Если жарить мясо неправильно, оно может нанести вред организму. Шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков посоветовал «томить» шашлык на тлеющих углях.

В интервью NEWS.ru Анатолий Крюков рассказал, что мясо, которое готовится на сильном огне, содержит много холестерина и канцерогенов. В то же время, слабый огонь не подразумевает столь сильных химических реакций, а значит вредных веществ в таком шашлыке меньше.

Также он напомнил, что в среднем порция шашлыка составляет 150-200 граммов. При этом, чтобы жареное мясо не вредило организму, лучше употреблять его раз или два в неделю.

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