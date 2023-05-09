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Александр Ищенко поздравил 9 мая участника боев на Дону, в Сталинграде и Курской дуге

9 мая 2023, 14:15
Фото: ЗС РО
Александр Ищенко поздравил 9 мая участника боев на Дону, в Сталинграде и Курской дуге
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко 9 мая поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Ивана Илларионовича Дерябина, проживающего в Батайске.

Такая же встреча была и в прошлый праздничный день.

Ивану Илларионовичу Дерябину - 104 года. Боевое крещение принял летом 1942 года на территории Ростовской области. Оборонял Сталинград, а на Курской дуге получил медаль «За отвагу». Будучи артиллеристом, участвовал в освобождении Украины, День Победы встретил в Праге в звании капитана.

Александр Ищенко поблагодарил фронтовика за вклад в Победу и выразил готовность оказать всю необходимую помощь.

Иван Илларионович ответил, что ему всегда приятно, когда его навещают, поскольку это дает энергию жить.

«Щемящие, трогательные ощущения, когда разговариваешь с человеком, которому идет сто пятый год. Ведь Иван Илларионович - ровесник Гражданской войны. Он живет с искрящимися глазами радости и жизнелюбия, и делится улыбкой, добрым, ободряющим словом», - поделился впечатлениями от новой встречи глава донского парламента.

По его словам, общение с такими ветеранами, как Иван Илларионович Дерябин, как Валентина Митрофановна Черненкова, которую Александр Ищенко накануне поздравил в слободе Кашары, наполняют сердце палитрой особых чувств.

«Осознаешь уходящую уже возможность говорить с фронтовиками, чувствовать в руках их ладони, слышать их слова о войне, о Победе, о том, как она была достигнута и какой ценой выстрадана. Ведь пройдет совсем немного времени и останутся только фото и кинохроника, литературные мемуары, и отложенные в памяти живые воспоминания и слова этих людей. Потом останется наше поколение, которое имело счастье общаться с фронтовиками, видеть их, поздравлять их. Есть просьба и молитва, чтобы годы и часы жизни ветеранов Великой Отечественной войны, которые еще находятся рядом с нами, были продлены настолько, насколько это возможно», - подчеркнул Александр Ищенко.

Еще раз встретиться было решено в ноябре, когда Ивану Илларионовичу исполнится 105 лет.

Добавим, тема сохранения исторической памяти звучит на предварительном голосовании, через которое «Единая Россия» вместе с избирателями определит своих кандидатов в Законодательное Собрание региона. Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая, информация о его участниках есть на pg.er.ru.

#Елена Янкевич
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