Александр Ищенко поздравил 9 мая участника боев на Дону, в Сталинграде и Курской дуге

«Осознаешь уходящую уже возможность говорить с фронтовиками, чувствовать в руках их ладони, слышать их слова о войне, о Победе, о том, как она была достигнута и какой ценой выстрадана. Ведь пройдет совсем немного времени и останутся только фото и кинохроника, литературные мемуары, и отложенные в памяти живые воспоминания и слова этих людей. Потом останется наше поколение, которое имело счастье общаться с фронтовиками, видеть их, поздравлять их. Есть просьба и молитва, чтобы годы и часы жизни ветеранов Великой Отечественной войны, которые еще находятся рядом с нами, были продлены настолько, насколько это возможно», - подчеркнул Александр Ищенко.