Эксперты рассказали, как продать квартиру в залоге у банка

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Первый и наиболее распространенный способ - реализация квартиры после полного погашения задолженности по ипотеке. Заемщик выплачивает оставшуюся часть задолженности из своих средств или за счет средств покупателя. В этом случае продавцу не требуется согласие банка на продажу, необходимо только уведомить банк о полном досрочном погашении кредита, пишет газета “Известия”.
Второй способ - продажа квартиры в процессе купли-продажи. В этом случае необходимо согласие банка на реализацию квартиры, которое выдается при условии полного погашения ипотеки. Продавец получает выписку об остатке выплат по кредиту в банке и предоставляет ее покупателю. После заключения договора покупатель перечисляет в банк, где квартира находится в залоге, средства на погашение ипотеки и остаток стоимости квартиры. После регистрации перехода права собственности и получения банком денежных средств, обременение с квартиры снимается. Так рассказали аналитики.