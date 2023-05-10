rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Эксперты рассказали, как продать квартиру в залоге у банка

10 мая 2023, 09:36
Эксперты предоставили рекомендации о том, как реализовать квартиру, которая находится в залоге у банка.

Первый и наиболее распространенный способ - реализация квартиры после полного погашения задолженности по ипотеке. Заемщик выплачивает оставшуюся часть задолженности из своих средств или за счет средств покупателя. В этом случае продавцу не требуется согласие банка на продажу, необходимо только уведомить банк о полном досрочном погашении кредита, пишет газета “Известия”.

Второй способ - продажа квартиры в процессе купли-продажи. В этом случае необходимо согласие банка на реализацию квартиры, которое выдается при условии полного погашения ипотеки. Продавец получает выписку об остатке выплат по кредиту в банке и предоставляет ее покупателю. После заключения договора покупатель перечисляет в банк, где квартира находится в залоге, средства на погашение ипотеки и остаток стоимости квартиры. После регистрации перехода права собственности и получения банком денежных средств, обременение с квартиры снимается. Так рассказали аналитики.



Подпишитесь
Юрист объяснил, на каких основаниях власти имеют право отбирать имущество у ростовчан
Сегодня, 07:35
Браконьеров задержали в Ростовской области за вылов краснокнижной рыбы
Сегодня, 08:22
«А кости где?»: жительница Ростовской области не поверила экспертизам о смерти сына
Сегодня, 08:22
Как актер Владимир Этуш защищал Ростов и любил наш город
Сегодня, 07:57
Земля, строительство и вино от Бузовой: за что судились донские компании в апреле
Сегодня, 06:54
В Ростове-на-Дону назвали подробности о человеке с пистолетом и гранатой
Сегодня, 06:52