Банк ДОМ.РФ: Спрос на «загородную» ипотеку вырос в два раза

Наибольшее количество займов на ИЖС зафиксировано в Подмосковье – 911 млн рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2022 году. На втором месте – Ленинградская область, где рост составил 1,4 раза, а сумма выданных кредитов – 306 млн рублей. Тройку регионов-лидеров замыкает Краснодарский край с показателем роста 1,2 раза и объемом кредитования 272 млн рублей. За ними следуют: Новосибирская область (рост в 2,1 раза, 153 млн рублей), Татарстан (в 1,9 раза, 143 млн рублей), Самарская область (в 2 раза, 143 млн рублей). Также в топ-10 вошли еще три области: Ростовская (в 3,8 раза, 141 млн рублей), Тюменская (в 1,6 раза, 122 млн рублей), Воронежская (в 2,5 раза, 105 млн рублей).