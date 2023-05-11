Банк ДОМ.РФ: Спрос на «загородную» ипотеку вырос в два раза

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
С начала текущего года объем ипотечного кредитования в данном сегменте составил 13,6 млрд рублей. Услугой банка за этот период воспользовались около 3000 семей из разных субъектов РФ.
Наибольшее количество займов на ИЖС зафиксировано в Подмосковье – 911 млн рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2022 году. На втором месте – Ленинградская область, где рост составил 1,4 раза, а сумма выданных кредитов – 306 млн рублей. Тройку регионов-лидеров замыкает Краснодарский край с показателем роста 1,2 раза и объемом кредитования 272 млн рублей. За ними следуют: Новосибирская область (рост в 2,1 раза, 153 млн рублей), Татарстан (в 1,9 раза, 143 млн рублей), Самарская область (в 2 раза, 143 млн рублей). Также в топ-10 вошли еще три области: Ростовская (в 3,8 раза, 141 млн рублей), Тюменская (в 1,6 раза, 122 млн рублей), Воронежская (в 2,5 раза, 105 млн рублей).
Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что льготные ипотечные программы стимулируют развитие сектора индивидуального жилстроительства. Банк ДОМ.РФ активно предоставляет займы для ИЖС. При этом более 60% кредитования приходится на ипотеки с господдержкой. Так, за апрель 2023 года в этом сегменте были совершены сделки на сумму 3,5 млрд рублей. С разгаром строительного сезона объемы кредитования только увеличатся, подытожил представитель банка.
Отмечается, что 33,2% кредитов на индивидуальное жилищное строительство в Банке ДОМ.РФ было оформлено в рамках программы «Семейная ипотека». 21,3% клиентов банка воспользовались программой «Льготная ипотека», а 36,7% намерены вложить заемные средства в строительство частного дома своими силами. ИТ-ипотекой воспользовались в 6% случаев.
Напомним, что программы кредитования ИЖС были запущены с 2021 года. За это время Банк ДОМ.РФ предоставил ипотечные займы для 10 000 семей на общую сумму 48 млрд рублей.