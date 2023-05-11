Эксперт рассказывает, как сбросить лишний вес после майских праздников

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Она утверждает, что за четыре дня физически невозможно набрать значительное количество жировой ткани. Вместо этого, скорее всего, в организме задерживается вода, возникает отечность и небольшое количество жира, пишет газета “Известия”.
Для того чтобы вернуться к привычному весу, Давыдова советует сократить количество потребляемой пищи и облегчить рацион, заменяя углеводы и жареную пищу на белки и овощи. Она отмечает, что это не должно негативно сказываться на самочувствии, а наоборот, чувство легкости будет переноситься более комфортно.
Кроме того, чтобы ускорить обмен веществ, рекомендуется следить за питьевым режимом и ограничить калорийность на 4-7 дней, сократив прием калорий на примерно 300 калорий в день.