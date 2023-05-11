Эксперт рассказывает, как сбросить лишний вес после майских праздников

Для того чтобы вернуться к привычному весу, Давыдова советует сократить количество потребляемой пищи и облегчить рацион, заменяя углеводы и жареную пищу на белки и овощи. Она отмечает, что это не должно негативно сказываться на самочувствии, а наоборот, чувство легкости будет переноситься более комфортно.