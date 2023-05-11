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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

Эксперт рассказывает, как сбросить лишний вес после майских праздников

11 мая 2023, 08:02
Диетолог и нутрициолог Александра Давыдова поделилась рекомендациями о том, как легко сбросить набранный вес во время майских праздников.

Она утверждает, что за четыре дня физически невозможно набрать значительное количество жировой ткани. Вместо этого, скорее всего, в организме задерживается вода, возникает отечность и небольшое количество жира, пишет газета “Известия”.

Для того чтобы вернуться к привычному весу, Давыдова советует сократить количество потребляемой пищи и облегчить рацион, заменяя углеводы и жареную пищу на белки и овощи. Она отмечает, что это не должно негативно сказываться на самочувствии, а наоборот, чувство легкости будет переноситься более комфортно.

Кроме того, чтобы ускорить обмен веществ, рекомендуется следить за питьевым режимом и ограничить калорийность на 4-7 дней, сократив прием калорий на примерно 300 калорий в день.

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