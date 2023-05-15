Фестиваль северной ходьбы пройдет в Суворовском

В донской столице это будет уже второй фестиваль, первый состоялся в прошлом году и собрал участников со всей Ростовской области. Как и в прошлом году, спортсмены будут соревноваться на дистанциях 2,5 и 5 км, по трассе с множеством сложных подъёмов и спусков с перепадом высоты почти в 40 метров. Также организаторы обещают мастер-классы по северной ходьбе, по оздоровительной гимнастике цигун, зумбе и другим оздоровительным техникам. Для всех желающих будет организована аренда необходимого инвентаря и масс-старт к пруду с фонтаном. И все это будет перемежаться танцевально-музыкальными интерактивами.