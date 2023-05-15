Фестиваль северной ходьбы пройдет в Суворовском

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Напомним, северная (скандинавская) ходьба — это вид физической активности, который практически не имеет противопоказаний. Ходьба с палками — это круглогодичный фитнес на свежем воздухе с дозированием физической нагрузки. Соревнования проводятся на различных дистанциях — 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. Северная ходьба с 2019 года — спортивная дисциплина в направлении спортивный туризм.
В донской столице это будет уже второй фестиваль, первый состоялся в прошлом году и собрал участников со всей Ростовской области. Как и в прошлом году, спортсмены будут соревноваться на дистанциях 2,5 и 5 км, по трассе с множеством сложных подъёмов и спусков с перепадом высоты почти в 40 метров. Также организаторы обещают мастер-классы по северной ходьбе, по оздоровительной гимнастике цигун, зумбе и другим оздоровительным техникам. Для всех желающих будет организована аренда необходимого инвентаря и масс-старт к пруду с фонтаном. И все это будет перемежаться танцевально-музыкальными интерактивами.
Мероприятие состоится 21 мая в парке им.70-летия Победы в Суворовском. Начало в 10 часов, приходите поучаствовать и посмотреть.
Подробная информация о фестивале здесь.
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