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Фестиваль северной ходьбы пройдет в Суворовском

15 мая 2023, 09:16
Фото: ЖК Суворовский
В ближайшее воскресенье энтузиасты этого вида физической активности соберутся на очередной фестиваль «Нордик Дон», организованный донской федерацией северной ходьбы при поддержке застройщика района ВКБ-Новостройки.

Напомним, северная (скандинавская) ходьба — это вид физической активности, который практически не имеет противопоказаний. Ходьба с палками — это круглогодичный фитнес на свежем воздухе с дозированием физической нагрузки. Соревнования проводятся на различных дистанциях — 5 км, 10 км, 21 км и 42 км. Северная ходьба с 2019 года — спортивная дисциплина в направлении спортивный туризм.

В донской столице это будет уже второй фестиваль, первый состоялся в прошлом году и собрал участников со всей Ростовской области. Как и в прошлом году, спортсмены будут соревноваться на дистанциях 2,5 и 5 км, по трассе с множеством сложных подъёмов и спусков с перепадом высоты почти в 40 метров. Также организаторы обещают мастер-классы по северной ходьбе, по оздоровительной гимнастике цигун, зумбе и другим оздоровительным техникам. Для всех желающих будет организована аренда необходимого инвентаря и масс-старт к пруду с фонтаном. И все это будет перемежаться танцевально-музыкальными интерактивами.

Мероприятие состоится 21 мая в парке им.70-летия Победы в Суворовском. Начало в 10 часов, приходите поучаствовать и посмотреть. 
Подробная информация о фестивале здесь.

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#Елена Янкевич
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