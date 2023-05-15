ЦБ поддерживает усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы

Мамута отметил, что хотя жалобы поступают не массово, но все же имеются, пишет газета “Известия”. Он выразил озабоченность тем, что некоторые люди, называющие себя инвестсоветниками, фактически не обладают этой квалификацией. Они не являются членами саморегулируемых организаций финансового рынка и не включены в реестр инвестиционных советников, который ведет Центробанк России. Вместо этого люди полагаются на советы, предлагаемые анонимными или малоизвестными авторами Telegram-каналов, или же на советы, представляемые себя называющими экспертами.