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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

ЦБ поддерживает усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы

15 мая 2023, 08:03
Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, заявил во время ПМЭФ, что Центробанк поддерживает усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, включая блогеров и Telegram-каналы.

Об этом он рассказал 15 мая «РИА Новости».

Мамута отметил, что хотя жалобы поступают не массово, но все же имеются, пишет газета “Известия”. Он выразил озабоченность тем, что некоторые люди, называющие себя инвестсоветниками, фактически не обладают этой квалификацией. Они не являются членами саморегулируемых организаций финансового рынка и не включены в реестр инвестиционных советников, который ведет Центробанк России. Вместо этого люди полагаются на советы, предлагаемые анонимными или малоизвестными авторами Telegram-каналов, или же на советы, представляемые себя называющими экспертами.

По словам Мамуты, вследствие таких ситуаций люди сталкиваются с мошенничеством и вынуждены обращаться в прокуратуру и полицию. Центробанк поддерживает усиление контроля и ответственности в этой сфере, чтобы защитить права и интересы инвесторов.

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