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Алексей Логвиненко встретился с жителями Левенцовки

16 мая 2023, 16:26
Фото: Пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону
К главе Администрации города Алексею Логвиненко подошли обеспокоенные жители мкр. «Левенцовский». Их волнует вопрос устройства детей-первоклассников в школу № 115. Глава администрации Ростова-на-Дону прояснил ситуацию и успокоил родителей.

Несмотря на загруженный график,  глава администрации подошел к жителям Левенцовки, откликнулся на просьбы родителей и пообщался с родителями будущих первоклассников.  
Родители с детьми были рады, что глава администрации уделил им время, а они в свою очередь, не стеснялись задавать свои вопросы и делились проблемами по существу. Самым главным и волнующим стал вопрос  нехватки мест в первых классах школы № 115. 
— У нас осталось из неустроенных первоклассников не более 60 человек. Но в школе сказали, что  это превышает нужное количество учеников. Может быть школа сможет нас принять, если вы поможете этот вопрос разрешить, ведь у нас детей всего на два класса, — обратилась к Алексею Логвиненко ростовчанка.
Алексей Логвиненко внимательно выслушал каждого из них и согласился с непростой ситуацией. 
— Ситуация, бесспорно, проблемная. И пути решения «острых» вопросов мы обязательно проработаем. В ближайшие дни мы создадим рабочую группу, участники которой смогут вникать в процесс и формировать свои предложения, — ответил глава.
Как вариант, чтобы срочно решить проблему на данном этапе, Алексей Логвиненко предложил зачислить детей в близлежащие школы Советского района. По его словам, ребята смогут начать обучение в первом классе без задержек, а после того, как две строящиеся школы в Левенцовке будут сданы, продолжат обучение рядом с домом. Из школ, куда предлагается зачислить детей фигурирует и самая большая школа, расположенная в микрорайоне Южного федерального университета. 
—  Мы рассмотрим вариант чтобы максимально задействовать помещения школы №115, которые не включены в учебный процесс. По словам подрядчиков, которые занимаются возведением новых школ в новом микрорайоне  на 1275 и 1100 мест, объекты будут сданы и введены в эксплуатацию. После завершения строительства школ, классы, сформированные из детей, проживающих в микрорайоне, будут переведены для обучения назад в Левенцовку, — пояснил Алексей Логвиненко.
Стоит отметить. что таких темпов строительства новых социальных объектов в городе, как сейчас, еще не было никогда. В настоящий момент в Ростове-на-Дону одномоментно строятся шесть школ, а семь ремонтируются. 
В настоящее время городская администрация прикладывает максимум усилий для того, чтобы юные ростовчане посещали образовательные учреждения по месту жительства. Алексей Логвиненко заверил, что с каждой семьёй вопрос будет решен в индивидуальном порядке. Соответствующее поручение глава администрации уже дал своему заместителю по социальным вопросам. Жители, в свою очередь, поблагодарили Алексея Логвиненко за отклик и сказали, что верят в то, что оптимальное решение ситуации будет найдено.

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