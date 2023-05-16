Алексей Логвиненко встретился с жителями Левенцовки

Несмотря на загруженный график, глава администрации подошел к жителям Левенцовки, откликнулся на просьбы родителей и пообщался с родителями будущих первоклассников.

Родители с детьми были рады, что глава администрации уделил им время, а они в свою очередь, не стеснялись задавать свои вопросы и делились проблемами по существу. Самым главным и волнующим стал вопрос нехватки мест в первых классах школы № 115.

— У нас осталось из неустроенных первоклассников не более 60 человек. Но в школе сказали, что это превышает нужное количество учеников. Может быть школа сможет нас принять, если вы поможете этот вопрос разрешить, ведь у нас детей всего на два класса, — обратилась к Алексею Логвиненко ростовчанка.

Алексей Логвиненко внимательно выслушал каждого из них и согласился с непростой ситуацией.

— Ситуация, бесспорно, проблемная. И пути решения «острых» вопросов мы обязательно проработаем. В ближайшие дни мы создадим рабочую группу, участники которой смогут вникать в процесс и формировать свои предложения, — ответил глава.

Как вариант, чтобы срочно решить проблему на данном этапе, Алексей Логвиненко предложил зачислить детей в близлежащие школы Советского района. По его словам, ребята смогут начать обучение в первом классе без задержек, а после того, как две строящиеся школы в Левенцовке будут сданы, продолжат обучение рядом с домом. Из школ, куда предлагается зачислить детей фигурирует и самая большая школа, расположенная в микрорайоне Южного федерального университета.

— Мы рассмотрим вариант чтобы максимально задействовать помещения школы №115, которые не включены в учебный процесс. По словам подрядчиков, которые занимаются возведением новых школ в новом микрорайоне на 1275 и 1100 мест, объекты будут сданы и введены в эксплуатацию. После завершения строительства школ, классы, сформированные из детей, проживающих в микрорайоне, будут переведены для обучения назад в Левенцовку, — пояснил Алексей Логвиненко.

Стоит отметить. что таких темпов строительства новых социальных объектов в городе, как сейчас, еще не было никогда. В настоящий момент в Ростове-на-Дону одномоментно строятся шесть школ, а семь ремонтируются.

В настоящее время городская администрация прикладывает максимум усилий для того, чтобы юные ростовчане посещали образовательные учреждения по месту жительства. Алексей Логвиненко заверил, что с каждой семьёй вопрос будет решен в индивидуальном порядке. Соответствующее поручение глава администрации уже дал своему заместителю по социальным вопросам. Жители, в свою очередь, поблагодарили Алексея Логвиненко за отклик и сказали, что верят в то, что оптимальное решение ситуации будет найдено.