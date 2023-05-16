РЭО: Модные коллекции из вторсырья покажут 25 мая на НМЭК

Вице-премьер Виктория Абрамченко обратила внимание, что человеку свойственно оставлять после себя очень большой объем отходов, значительная часть которого – текстиль. При этом Абрамченко привела статистику РЭО о количестве ежегодно образуемых в стране отходов текстиля. Этот показатель превышает 2 миллиона тонн. В среднем на одного городского жителя в год приходится от 15 до 17 килограммов выброшенных вещей. При этом утилизируется не более 5–10% текстильных отходов из 200 000 тонн, которые требуется утилизовать.