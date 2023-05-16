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РЭО: Модные коллекции из вторсырья покажут 25 мая на НМЭК

16 мая 2023, 13:30
Фото: 1MI
25 мая на площадке Невского международного экологического конгресса (НМЭК) состоится показ коллекций модной одежды, сшитой на основе вторичного сырья. Мероприятие пройдет при поддержке ППК «Российский экологический оператор».

Гендиректор РЭО Денис Буцаев обратил внимание, что показ мод является одним из экологических мероприятий НМЭК-2023, проводимых в целях популяризации концепции экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). На подиуме будут демонстрироваться вещи, при изготовлении которых использовалось вторсырье. Авторами апсайклинг-коллекции являются студенты академии имени А. Л. Штиглица, а также профессиональные дизайнеры одежды. Организаторы показа планируют представить апсайклинг-коллекцию РЭО, презентация которой состоялась в прошлом году на форуме «Таврида», , сообщает newia.ru.

Помимо этого, в программу показа включили коллекцию известного петербургского модельера Татьяны Парфеновой.

Основные материалы, из которых сделана модная коллекция, представлены преимущественно старыми вещами, собранными посредством боксов благотворительного фонда «Второе дыхание» в Санкт-Петербурге. Основная тематика коллекции связана с сохранением природных ресурсов. Об этом рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Вице-премьер Виктория Абрамченко обратила внимание, что человеку свойственно оставлять после себя очень большой объем отходов, значительная часть которого – текстиль. При этом Абрамченко привела статистику РЭО о количестве ежегодно образуемых в стране отходов текстиля. Этот показатель превышает 2 миллиона тонн. В среднем на одного городского жителя в год приходится от 15 до 17 килограммов выброшенных вещей. При этом утилизируется не более 5–10% текстильных отходов из 200 000 тонн, которые требуется утилизовать.

Данное экомероприятие будет проходить в Большом выставочном зале академии имени А. Л. Штиглица. Показ начнется в 16:30.

В программу экомероприятий РЭО на НМЭК также входят показ документального кино, посвященного защите окружающей среды, экологический марафон и массовая уборка территорий. Еще одно мероприятие конгресса – работа мастерской, где посетители смогут непосредственно наблюдать процесс переработки вторичного сырья.

Напомним, что НМЭК-2023 пройдет 25 и 26 мая.

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