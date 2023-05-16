РЭО: Модные коллекции из вторсырья покажут 25 мая на НМЭК

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Гендиректор РЭО Денис Буцаев обратил внимание, что показ мод является одним из экологических мероприятий НМЭК-2023, проводимых в целях популяризации концепции экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). На подиуме будут демонстрироваться вещи, при изготовлении которых использовалось вторсырье. Авторами апсайклинг-коллекции являются студенты академии имени А. Л. Штиглица, а также профессиональные дизайнеры одежды. Организаторы показа планируют представить апсайклинг-коллекцию РЭО, презентация которой состоялась в прошлом году на форуме «Таврида», , сообщает newia.ru.
Помимо этого, в программу показа включили коллекцию известного петербургского модельера Татьяны Парфеновой.
Основные материалы, из которых сделана модная коллекция, представлены преимущественно старыми вещами, собранными посредством боксов благотворительного фонда «Второе дыхание» в Санкт-Петербурге. Основная тематика коллекции связана с сохранением природных ресурсов. Об этом рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
Вице-премьер Виктория Абрамченко обратила внимание, что человеку свойственно оставлять после себя очень большой объем отходов, значительная часть которого – текстиль. При этом Абрамченко привела статистику РЭО о количестве ежегодно образуемых в стране отходов текстиля. Этот показатель превышает 2 миллиона тонн. В среднем на одного городского жителя в год приходится от 15 до 17 килограммов выброшенных вещей. При этом утилизируется не более 5–10% текстильных отходов из 200 000 тонн, которые требуется утилизовать.
Данное экомероприятие будет проходить в Большом выставочном зале академии имени А. Л. Штиглица. Показ начнется в 16:30.
В программу экомероприятий РЭО на НМЭК также входят показ документального кино, посвященного защите окружающей среды, экологический марафон и массовая уборка территорий. Еще одно мероприятие конгресса – работа мастерской, где посетители смогут непосредственно наблюдать процесс переработки вторичного сырья.
Напомним, что НМЭК-2023 пройдет 25 и 26 мая.