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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Цены на первичном рынке жилья в России продолжают расти

16 мая 2023, 09:30
Аналитики сообщили, что в апреле средняя стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке в России увеличилась на 2,3% по сравнению с мартом и составила 116 тысяч рублей.

Они рассчитали эту цену для топ-10 регионов по количеству ипотечных выдач в "Сбербанке" за апрель.

Аналитики отмечают, что стабильный спрос на ипотеку в целом, а также на новостройки в частности, способствует стабилизации цен. Они считают, что процесс поиска нового равновесного уровня продолжается, пишет газета “Известия”.

В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2-3%. В то же время, в Москве цены выросли на 0,7%, а наибольший рост стоимости жилья в новостройках наблюдается в Ростовской области (+3,4%), Нижегородской области (+2,9%) и Тюменской области (+2,2%), добавили эксперты.

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