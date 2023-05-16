Цены на первичном рынке жилья в России продолжают расти

В большинстве крупнейших регионов изменение цен не превышает 2-3%. В то же время, в Москве цены выросли на 0,7%, а наибольший рост стоимости жилья в новостройках наблюдается в Ростовской области (+3,4%), Нижегородской области (+2,9%) и Тюменской области (+2,2%), добавили эксперты.