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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Три человека пострадали в массовой драке в Москве

17 мая 2023, 11:58
17 мая, в пресс-службе столичного главного управления МВД сообщили, что после массовой драки в Москве трое людей были госпитализированы.

Инцидент произошел в деревне Десна, которая находится в префектуре ТиНАО города Москвы. В драке приняли участие 10 человек, пишут Известия.

"Между гражданами возник конфликт на личной почве Трое людей получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - сообщил представитель пресс-службы агентству "РИА Новости".

Остальные участники драки скрылись с места происшествия.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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