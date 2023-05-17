Три человека пострадали в массовой драке в Москве

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Инцидент произошел в деревне Десна, которая находится в префектуре ТиНАО города Москвы. В драке приняли участие 10 человек, пишут Известия.
"Между гражданами возник конфликт на личной почве Трое людей получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - сообщил представитель пресс-службы агентству "РИА Новости".
Остальные участники драки скрылись с места происшествия.
На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.