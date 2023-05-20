Сообщения о сделке с Потаниным подняли «Яндекс» на Мосбирже

Источник «Эксперта» из инвестсообщества высказал предположение, что мгновенный рост котировок «Яндекса» мог быть обусловлен не только самой новостью о возможной сделке, но и репутацией объявленных интересантов. Стоит напомнить, что в прошлом году «Интеррос» Владимира Потанина приобрел IT-компанию «Рексофт», долю французского финансового конгломерата Societe Generale в «Росбанке», а также активы банка «Тинькофф»: все компании продолжают успешную работу на российском рынке. А «Лукойл», почти треть которого принадлежит Вагиту Алекперову, по итогам сложного для энергетических компаний РФ 2022 года сумел выплатить дивиденды в размере 438 рублей на акцию без учета промежуточных дивидендов за девять месяцев в размере 256 рублей на акцию.