Сообщения о сделке с Потаниным подняли «Яндекс» на Мосбирже

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Официального подтверждения этой информации пока не поступало, но источник Forbes подчеркивает, что потенциальные инвесторы смогут получить исключительно экономическую долю в компании, а «голосующий контроль должен остаться за командой менеджмента „Яндекса“ в лице специально созданного фонда». Об этом пишет «Эксперт».
Новость о вероятной продаже контрольного пакета в «Яндексе» Владимиру Потанину («Интеррос») и Вагиту Алекперову («Лукойл») позитивно восприняли на рынке: в моменте ценные бумаги компании торговались по 2285 рублей за единицу, что на 12,4% превысило уровень котировок во время открытия.
«Рынку нравится, что такие крупные предприниматели, в том числе Владимир Потанин, будут покупать „Яндекс“», — подчеркнул в эфире BFM инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он добавил, что данное обстоятельство обеспечит дополнительные точки роста, рынок надеется на лучшее.
Источник «Эксперта» из инвестсообщества высказал предположение, что мгновенный рост котировок «Яндекса» мог быть обусловлен не только самой новостью о возможной сделке, но и репутацией объявленных интересантов. Стоит напомнить, что в прошлом году «Интеррос» Владимира Потанина приобрел IT-компанию «Рексофт», долю французского финансового конгломерата Societe Generale в «Росбанке», а также активы банка «Тинькофф»: все компании продолжают успешную работу на российском рынке. А «Лукойл», почти треть которого принадлежит Вагиту Алекперову, по итогам сложного для энергетических компаний РФ 2022 года сумел выплатить дивиденды в размере 438 рублей на акцию без учета промежуточных дивидендов за девять месяцев в размере 256 рублей на акцию.
По публикациям в СМИ, потенциальные инвесторы готовы приобрести не менее 51% акций «Яндекса», и это предложение будет рассмотрено руководством материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, на следующей неделе, хотя необязательно, что окончательное решение будет принято именно тогда. «Эксперт» связался с пресс-службой «Интерроса», однако в компании возможную сделку комментировать не стали.