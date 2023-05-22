Александр Ищенко: Предварительное голосование «Единой России» повлияет на будущее РО

«Неделя предварительного голосования дает избирателям возможность прямо повлиять на будущее нашей Ростовской области, на то, как она будет жить и развиваться. Потому что именно избиратели своим голосом решат, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в донской парламент, решающий ключевые вопросы, например: принятие бюджета региона, утверждение новых региональных мер поддержки, финансирование областных госпрограмм и крупных инфраструктурных проектов», - рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.