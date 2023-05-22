Александр Ищенко: Предварительное голосование «Единой России» повлияет на будущее РО

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Основным его результатом станет определение избирателями команды кандидатов, которую партия выдвинет на выборы в Законодательное Собрание Дона.
«Неделя предварительного голосования дает избирателям возможность прямо повлиять на будущее нашей Ростовской области, на то, как она будет жить и развиваться. Потому что именно избиратели своим голосом решат, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в донской парламент, решающий ключевые вопросы, например: принятие бюджета региона, утверждение новых региональных мер поддержки, финансирование областных госпрограмм и крупных инфраструктурных проектов», - рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
В предварительном голосовании в Ростовской области участвуют несколько сотен кандидатов, их имена и программные видеообращения есть на платформе pg.er.ru , и здесь же избиратели могут оставить свой голос в их поддержку.
За время подготовки к предварительному голосованию кандидаты работали в своих избирательных округах: собирали наказы избирателей, рассказывали о своих программных приоритетах, посещали с мониторингом объекты народной программы «Единой России».
В числе ключевых тем, которыми занимались кандидаты, была выработка предложений по развитию социальной сферы и экономики Ростовской области, а также поддержка участников СВО и семей военнослужащих.