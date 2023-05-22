rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Изображение материала

Александр Ищенко: Предварительное голосование «Единой России» повлияет на будущее РО

22 мая 2023, 07:00
Фото: Ростовское отделение «Единой России»
В Ростовской области 22 мая началось электронное предварительное голосование «Единой России», оно продлится до воскресенья включительно.

Основным его результатом станет определение избирателями команды кандидатов, которую партия выдвинет на выборы в Законодательное Собрание Дона.

«Неделя предварительного голосования дает избирателям возможность прямо повлиять на будущее нашей Ростовской области, на то, как она будет жить и развиваться. Потому что именно избиратели своим голосом решат, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в донской парламент,  решающий ключевые вопросы, например: принятие бюджета региона, утверждение новых региональных мер поддержки, финансирование областных госпрограмм и крупных инфраструктурных проектов», - рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

В предварительном голосовании в Ростовской области участвуют несколько сотен кандидатов, их имена и программные видеообращения есть на платформе pg.er.ru , и здесь же избиратели могут оставить свой голос в их поддержку.

За время подготовки к предварительному голосованию кандидаты работали в своих избирательных округах: собирали наказы избирателей, рассказывали о своих программных приоритетах, посещали с мониторингом объекты народной программы «Единой России».

В числе ключевых тем, которыми занимались кандидаты, была выработка предложений по развитию социальной сферы и экономики Ростовской области, а также поддержка участников СВО и семей военнослужащих.

#Елена Янкевич
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области Розенбаум попал в ДТП, а в космос отправят спутник
Вчера, 19:12
Жительница Ростова хотела обезопасить счета, а вместо этого потеряла больше 100 тысяч
Вчера, 18:12
Труп мужчины обнаружили на проспекте Шолохова в Ростове 21 мая
Вчера, 18:11
Жители Ростова сообщили о беспилотнике рядом с аэропортом Платов 21 мая
Вчера, 16:48
Ростовчанин открыл стрельбу в Пролетарском районе города
Вчера, 14:50
ГК «Альянс» дарит сертификаты на обустройство квартир в «Измаильском экоквартале»
Сегодня, 05:55