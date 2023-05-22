Депутаты Заксобрания передали первый взнос в Госфонд поддержки участников СВО

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Все вырученные средства выставки-продажи будут направлены на поддержку семей и реабилитацию участников специальной военной операции. Об этом в торжественной части мероприятия сообщил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
— Сегодня очень важное событие. 1 июня в Ростовской области начнет работу Ростовское областное отделение федерального фонда защитников Отечества. Фонд образован по инициативе президента его же решением. И важно, что с первого же дня работы фонда в его распоряжении будут не только государственные средства, но и средства, которые собрали жители Ростовской области. В данном случае, это те люди, которые купили эти замечательные картины.
Десятки мольбертов с полотнами различного размера, которые расположились на втором этаже театра, привлекали внимание всех участников. Здесь можно было увидеть донские пейзажи, красочные натюрморты и легкий авангард. Как пояснили организаторы мероприятия, все 40 картин уже проданы, а вырученные средства будут переданы в фонд защитников Отечества.
Сами картины отправятся в различные уголки Ростовской области. Некоторые полотна найдут свое место в детских художественных школах, кружках рисования или в общественных приемных. Пять из них поедут в Луганский музей изобразительного искусства.
По словам председателя Ростовского областного отделения ВТОО «Союз художников России» Олега Игнатова, все эти картины — творение донских живописцев.
— Инициатива возникла в нашем отделении Союза художников. У нас есть картины, и многие из нас хотят внести свой вклад в победу. Поэтому мы обратились в Законодательное Собрание с просьбой нашу идею поддержать. Благодаря депутатам были найдены меценаты и покупатели. Нам удалось собрать значительную сумму, часть из которой будет передана в Фонд поддержки, а другая часть пойдет на покупку подарков для наших ребят на передовой, — поделился заслуженный художник России Олег Игнатов.
Стоимость картин была различной. Некоторые полотна можно было купить за 15 тысяч рублей, а на некоторые цена достигла 250 тысяч. В результате работы выставки-продажи донским художникам удалось собрать 2 млн рублей, чек от продажи вручил председатель донского парламента Александр Ищенко.
—Из общей суммы Ростовское отделение Союза художников России вместе с депутатским корпусом уже сегодня передает один миллион рублей в областное отделение фонда. Это значит что с 1 июня конкретные семьи военнослужащих и демобилизованные воины, которые нуждаются в лечении, смогут получить эту помощь, потому что первые деньги на счете фонда уже есть. Мне кажется это важный пример для наших общественников, предприятий, организаций, для всех тех, кто понимает, что для нас сегодня нет ничего важнее, чем поддержка участников СВО и поддержка их семей. Вдвойне приятно, что эта инициатива выстраивается снизу и исходит от самих граждан, тем более, когда эти граждане представляют искусство, — подчеркнул Александр Ищенко.
О важности события высказался и член Регионального политического совета, депутат ЗС РО Саркис Гогорян. Он отметил, что председатель Законодательного собрания РО сегодня уделает большое внимание как участникам СВО, так их семьям.
— Начиная с прошлого года мы постоянно работаем с семьями, поддерживаем их и общаемся. Создание федерального Фонда помощи участникам специальной военной операции - это значимое событие и каждый из нас в нем принимает участие, ведь от всех нас зависит сила и победа России, — сказал парламентарий.
По завершении мероприятия донские художники выразили надежду, что подобная выставка-продажа будет поддержана и другими отделениями Союза художников России, включая талантливых профессионалов из Крыма и новых территорий нашей страны.