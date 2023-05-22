Депутаты Заксобрания передали первый взнос в Госфонд поддержки участников СВО

—Из общей суммы Ростовское отделение Союза художников России вместе с депутатским корпусом уже сегодня передает один миллион рублей в областное отделение фонда. Это значит что с 1 июня конкретные семьи военнослужащих и демобилизованные воины, которые нуждаются в лечении, смогут получить эту помощь, потому что первые деньги на счете фонда уже есть. Мне кажется это важный пример для наших общественников, предприятий, организаций, для всех тех, кто понимает, что для нас сегодня нет ничего важнее, чем поддержка участников СВО и поддержка их семей. Вдвойне приятно, что эта инициатива выстраивается снизу и исходит от самих граждан, тем более, когда эти граждане представляют искусство, — подчеркнул Александр Ищенко.