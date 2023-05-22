Пропавшую двухлетнюю девочку нашли на берегу реки в Кемеровской области

Информацию о том, что ребенок найден, подтвердили в главном управлении МВД по региону. Они сообщили, что малышку нашли в 3 километрах от ее дома на берегу реки Чернушка. Важно отметить, что на данный момент жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, пишут Известия.