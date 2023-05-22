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Участники Startup Village 2023 получат возможность выиграть миллион рублей

22 мая 2023, 19:56
Фото: 1MI
24 мая в российской столице на территории центрального парка «Сколково» стартует ежегодная конференция Startup Village. На этот раз событие будет носить практический характер.

Гости конференции примут участие во множестве деловых и образовательных дискуссий, посетят воркшопы, побывают на мастер-классах и откроют для себя уникальные возможности нетворкинга. Об этом пишет издание tagilcity.ru.

На Startup Village 2023 в течение двух дней будут открыты площадки, посвященные компонентам технологического бизнеса.

В рамках мероприятия состоятся презентации стартапов, будут проведены встречи бизнесменов с потенциальными инвесторами, участники получат возможность воспользоваться обратной связью от экспертов для завершения и усовершенствования собственных проектов и идей. Гости Startup Village 2023 смогут посетить мастер-класс по применению генеративного AI.

Кроме прочего, конференция откроет перед участниками ряд уникальных возможностей для нетворкинга и поиска партнеров среди российских и иностранных предприятий.

Startup Village проводится в рамках Московской недели предпринимательства.

На международных сессиях мероприятия бизнесменам Российской Федерации продемонстрируют возможности выхода на рынки государств АСЕАН и БРИКС. Договоры о сотрудничестве фонд «Сколково» планирует заключить с агентством технологий и инноваций TIA (ЮАР), муниципалитетом Арагуйаны (Бразилия), компанией Astrolabe, специализирующейся на софтлендинге предприятий всего мира в государствах Юго-Восточной Азии.

Кроме того, в рамках конференции состоится Startup Bazaar, на котором свыше 100 авторов перспективных стартапов продемонстрируют свои проекты. Конкурс разработок в области креативных индустрий с главным призом 1 млн рублей дополнят менторские сессии с обратной связью от экспертов фонда «Сколково» и выставка технологий беспилотной авиации «ДронКонф».

На мероприятии будет анонсирован запуск испытательной площадки для роботизированной коммунальной техники.

Турниры по спортивному программированию для студентов и школьников с призовым фондом в 1 млн рублей, организованные Федерацией спортивного программирования России при содействии корпорации «Синергия», также состоятся в рамках события.

Мероприятие проводится фондом «Сколково» при участии ВЭБ.РФ и организационной поддержке корпорации «Синергия».

В роли информационного партнера выступает медиахолдинг 1MI.

Мероприятие пройдет в центральном парке «Сколково». Более подробная программа и покупка билетов — на сайте.

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