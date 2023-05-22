Участники Startup Village 2023 получат возможность выиграть миллион рублей

На международных сессиях мероприятия бизнесменам Российской Федерации продемонстрируют возможности выхода на рынки государств АСЕАН и БРИКС. Договоры о сотрудничестве фонд «Сколково» планирует заключить с агентством технологий и инноваций TIA (ЮАР), муниципалитетом Арагуйаны (Бразилия), компанией Astrolabe, специализирующейся на софтлендинге предприятий всего мира в государствах Юго-Восточной Азии.