Мини-спектакль показали во дворе музея в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Презентация спектакля, который получил название «Монологи художников: шаг в неизвестность», прошла 20 мая. Его поставили по пьесе Сергея Медведева, а режиссером выступил Дмитрий Цупко. В этот вечер из фасада музея сделали импровизированную сцену, на которой герои спектакля, художники, рассказывали свои истории.
Председатель Совета Директоров «Центр-инвеста», профессор, доктор экономических наук Василий Высоков сообщил, что музеям необходимо быть проактивными, тогда зрители смогут почувствовать себя частью мира, где происходят события экспозиции.
«Мы рады, что программа, над которой мы работаем вместе, интересна юным горожанам, а местные музеи стремятся отвечать интересам аудитории. Они придумывают новые форматы подачи информации и создают эффективную конкуренцию за внимание», — поделился мнением Василий Высоков.
Напомним, что банк более 20 лет совместно с музеем занимаются реализацией программы, чтобы учащиеся школ могли бесплатного побывать на выставке «Сокровища донских степей». За это время ее посетили свыше 100 тысяч учеников и узнали больше о культуре области.