Мини-спектакль показали во дворе музея в Ростове-на-Дону

Напомним, что банк более 20 лет совместно с музеем занимаются реализацией программы, чтобы учащиеся школ могли бесплатного побывать на выставке «Сокровища донских степей». За это время ее посетили свыше 100 тысяч учеников и узнали больше о культуре области.