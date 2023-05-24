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Мини-спектакль показали во дворе музея в Ростове-на-Дону

24 мая 2023, 12:33
Фото: Kyle Head/unsplash.com
Мини-спектакль показали во дворе музея в Ростове-на-Дону
Во дворе Ростовского краеведческого музея прошел показ мини-спектакля в рамках сотрудничества с банком «Центр-инвест».

Презентация спектакля, который получил название «Монологи художников: шаг в неизвестность», прошла 20 мая. Его поставили по пьесе Сергея Медведева, а режиссером выступил Дмитрий Цупко. В этот вечер из фасада музея сделали импровизированную сцену, на которой герои спектакля, художники, рассказывали свои истории.

Председатель Совета Директоров «Центр-инвеста», профессор, доктор экономических наук Василий Высоков сообщил, что музеям необходимо быть проактивными, тогда зрители смогут почувствовать себя частью мира, где происходят события экспозиции.

Фото: centrinvest.ru

«Мы рады, что программа, над которой мы работаем вместе, интересна юным горожанам, а местные музеи стремятся отвечать интересам аудитории. Они придумывают новые форматы подачи информации и создают эффективную конкуренцию за внимание», — поделился мнением Василий Высоков.

Напомним, что банк более 20 лет совместно с музеем занимаются реализацией программы, чтобы учащиеся школ могли бесплатного побывать на выставке «Сокровища донских степей». За это время ее посетили свыше 100 тысяч учеников и узнали больше о культуре области.

Фото: centrinvest.ru
#Елена Янкевич
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