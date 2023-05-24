На втором месте рейтинга вовлеченности страницы VK оказался бренд инструментов Denzel

Глава департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов рассказал о ежемесячной работе по привлечению подписчиков в сообщество “Denzel Россия” во “ВКонтакте” и в других социальных сетях. При этом ВК остаётся ключевой площадкой. По его словам, залогом успеха является разнообразие контента. Компания публикует обзоры инструментов, лайфхаки, экспертные материалы. Помимо этого, происходит активное общение с аудиторией. Люди, по словам Козлова, точно знают, что, задав вопрос, они получат ответ.