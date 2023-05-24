На втором месте рейтинга вовлеченности страницы VK оказался бренд инструментов Denzel

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Аналитики отмечают стремительное развитие “ВКонтакте”. В соцсети расширились возможности для рекламы, появились новые разделы - “Истории” и “VK Клипы”. Из-за этого средняя месячная аудитория выросла на 6,9%, а количество пользователей составило рекордные 76,9 млн человек. По данным на сентябрь минувшего года, охват “ВКонтакте” составил 85% от всей российской интернет-аудитории, пишет transsibinfo.com.
Крупные компании все больше внимания уделяют своему присутствию в ВК. Маркетологи через соцсеть наращивают контакты с аудиторией и увеличивают продажи. Общение с ЦА в социальной сети повышает лояльность клиентов.
Недавно Telegram-канал о маркетинге New Media представил новый рейтинг вовлеченности, который был составлен по данным JagaJam среди 458 брендов кроме нефтегаза и медиа, – процент подписчиков, которые ежедневно взаимодействуют со страницей. Лидирующее место в двадцатке лучших занял паблик сети кофеен One Price Coffee. В нём 11 500 подписчиков и показатель вовлечённости превышает 50%. Вторую строчку занимает бренд инструментов Denzel. В группе этой компании более 67 000 подписчиков, а вовлечённость составляет 12%.
Глава департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов рассказал о ежемесячной работе по привлечению подписчиков в сообщество “Denzel Россия” во “ВКонтакте” и в других социальных сетях. При этом ВК остаётся ключевой площадкой. По его словам, залогом успеха является разнообразие контента. Компания публикует обзоры инструментов, лайфхаки, экспертные материалы. Помимо этого, происходит активное общение с аудиторией. Люди, по словам Козлова, точно знают, что, задав вопрос, они получат ответ.
Также в топ-5 по вовлеченности вошли продуктовые сети «ВкусВилл» (7,09%) и «Дикси» (6,22%).