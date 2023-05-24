ВЭБ и частные банки привлекут 10 трлн руб. инвестиций в российскую экономику

В то же время государство нацелено на развитие венчурного рынка при помощи стимулирования инвестиций в стартапы, что представляет собой значимую часть современной прогрессивной экономики. Инвестировать в стартап – это всегда рискованное решение, поскольку не каждый проект оказывается успешным. В ВЭБ.РФ внесли предложение о внедрении так называемого портфельного подхода, когда эффективность высокорисковых инвестиций оценивается по портфелю в целом, а не по отдельным проектам.