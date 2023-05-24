ВЭБ и частные банки привлекут 10 трлн руб. инвестиций в российскую экономику

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Таксономия представляет собой перечень приоритетных технологий и услуг, внедрение которых критически важно для страны, пишет «Коммерсант». Инновационные разработки всегда являются риском для инвестора, однако при помощи таксономии государство окажет новым проектам поддержку. В частности, предприятия получат возможность оформления более дешевых кредитных займов в коммерческих банках. Оценку проектов проводят сами банки, за ведение реестра отвечает ВЭБ.РФ, а проверка на соответствие производится Банком России, сообщает 56orb.ru.
В то же время государство нацелено на развитие венчурного рынка при помощи стимулирования инвестиций в стартапы, что представляет собой значимую часть современной прогрессивной экономики. Инвестировать в стартап – это всегда рискованное решение, поскольку не каждый проект оказывается успешным. В ВЭБ.РФ внесли предложение о внедрении так называемого портфельного подхода, когда эффективность высокорисковых инвестиций оценивается по портфелю в целом, а не по отдельным проектам.
По словам Игоря Шувалова, главы ВЭБ.РФ, если у портфеля не образуется общий убыток, 10–25% компаний окажутся успешными, а их технологии будут востребованы, это означает, что портфель составлен правильно. Министерством экономического развития разработан соответствующий проект постановления, предусматривающий право ВЭБ.РФ на риск, на покрытие которого выделяется 50 млрд руб.
Инструменты ВЭБ.РФ, направленные на стимуляцию инвестирования, уже активно задействуются в работе и демонстрируют положительные результаты. Среди них – антикризисные поручительства, кредитные займы на сохранение рабочих мест и модернизацию, фабрика проектного финансирования.В течение пяти последних лет ВЭБ.РФ под руководством Шувалова расширяет инструментарий поддержки и сферы деятельности, частью которой стало строительство школ, обновление транспортных парков городов, а также модернизация городских каналов водоснабжения. Каждый проект, реализуемый в России, направлен на повышение качества жизни граждан. Положительные перемены, являющиеся результатом деятельности ВЭБ.РФ и партнеров за прошедшие пять лет, затронули свыше 27 млн человек, а общий объем инвестиций в экономику страны превысил 11 трлн руб.