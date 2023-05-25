Больше 242 тысяч дончан сделали выбор на предварительном голосовании «Единой России»

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
За первые 3 дня свой выбор сделали более 242 тысяч донских избирателей. Кандидатов они поддерживали на защищенной онлайн-платформе pg.er.ru.
Проголосовал и председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, посетив один из информационно-консультативных центров предварительного голосования, открытых по всей области.
«Специально воспользовался такой возможностью для того, чтобы все жители региона смогли увидеть, каким образом осуществляется предварительное голосование в том случае, если избиратель, в силу каких-либо причин, не может проголосовать с помощью своих электронных устройств. В информационно-консультативных центрах каждому обратившемуся оказывают необходимую техническую, методическую, организационную помощь, при этом соблюдая тайну голосования», - отметил лидер донского отделения «Единой России».
За тем, как идет процедура, наблюдает оргкомитет предварительного голосования. По мнению его представителя, главного редактора областной газеты «Молот» Каролины Стрельцовой, отбор будущих кандидатов на основе мнения людей побуждает к активной работе тех, кто намерен побороться за выборную должность.
«Кандидаты получают возможность выстроить свою избирательную кампанию задолго до выборов. В период предварительного голосования они могут детально изучить свой избирательный округ, выявить те вопросы, которые здесь наиболее важны, чтобы затем сформулировать и представить избирателям конкретный план действий», - пояснила она.
Кандидаты предварительного голосования подготовили предложения по развитию экономики и социальной сферы региона и муниципалитетов. А вот общей темой для всех стала поддержка мобилизованных и добровольцев, а также членов семей военнослужащих.
Программы кандидатов оказались близки представителям разных профессий и сфер. Среди избирателей есть работник модернизируемого по народной программе «Единой России» Азовского музея-заповедника Светлана Сушкова, участник гуманитарной миссии на Донбассе, волонтер «Молодой Гвардии» Артем Седов, почетный донор России Андрей Тарасов, главврач отремонтированной при содействии депутатов «Единой России» донского парламента Егорлыкской ЦРБ Роман Кучма.
«Обращаюсь к жителям области с просьбой принять участие в процедуре предварительного голосования и вместе с партией определить наиболее достойных кандидатов в Законодательное Собрание Ростовской области», - призвал Александр Ищенко.
Завершится предварительное голосование 28 мая.