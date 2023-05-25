Больше 242 тысяч дончан сделали выбор на предварительном голосовании «Единой России»

«Специально воспользовался такой возможностью для того, чтобы все жители региона смогли увидеть, каким образом осуществляется предварительное голосование в том случае, если избиратель, в силу каких-либо причин, не может проголосовать с помощью своих электронных устройств. В информационно-консультативных центрах каждому обратившемуся оказывают необходимую техническую, методическую, организационную помощь, при этом соблюдая тайну голосования», - отметил лидер донского отделения «Единой России».