РЭО: 18 регионов России отстают по реализации мусорной реформы

Он отметил: «Вот субъекты, которые могут нам „помочь“ не достигнуть показателей федерального проекта к 2024 году. Среди таких регионов Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморский край, Тверская область, Республика Ингушетия и Хакасия. Есть существенные риски в Алтайском крае, но там как минимум с регионом мы находимся в тесном взаимодействии. Наблюдается отставание более квартала, которое, скорее всего, приведет к рискам невозможности введения объектов к концу 2024 года. Таковыми регионами являются Омская, Смоленская, Ростовская области, Республика Коми,Саратовская область, Красноярский край и Республика Калмыкия».