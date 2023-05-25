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РЭО: 18 регионов России отстают по реализации мусорной реформы

25 мая 2023, 13:09
Денис Буцаев, глава Российского экологического оператора, перечислил 18 регионов, которые рискуют не выполнить показатели федерального проекта «Комплексная система оказания помощи с твердыми коммунальными отходами» к 2024 году.

В 11 из этих регионов работа по созданию новых объектов обращения с ТКО не ведется. Об этом Денис Буцаев сообщил в своей речи на X Невском международном экологическом конгрессе, передает gorod55.ru.

Он отметил: «Вот субъекты, которые могут нам „помочь“ не достигнуть показателей федерального проекта к 2024 году. Среди таких регионов Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморский край, Тверская область, Республика Ингушетия и Хакасия. Есть существенные риски в Алтайском крае, но там как минимум с регионом мы находимся в тесном взаимодействии. Наблюдается отставание более квартала, которое, скорее всего, приведет к рискам невозможности введения объектов к концу 2024 года. Таковыми регионами являются Омская, Смоленская, Ростовская области, Республика Коми,Саратовская область, Красноярский край и Республика Калмыкия».

Денис Буцаев также напомнил, что в 2020 году федеральный проект был пересмотрен, и было принято решение с учетом данных, собранных комиссией Госсовета по регионам, внести корректировки в показатели, чтобы сделать проект более реалистичным.

Он добавил: «В настоящий момент показатели более чем реалистичны, если ими заниматься. Собственно говоря, большинство регионов это и делает. Естественно, что реформа ТКО — это в основном про инфраструктуру. Поэтому строим инфраструктуру в субъектах с помощью тех мер поддержки, которые предоставляет Минэкологии и РЭО», — добавил Денис Буцаев.

Со всеми регионами подписаны дорожные карты для выполнения подобного рода задач по поручению Правительства Российской Федерации, а в некоторых регионах работа ведется с опережением. Например, это Ленинградская и Нижегородская области.

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