РЭО: 18 регионов России отстают по реализации мусорной реформы

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В 11 из этих регионов работа по созданию новых объектов обращения с ТКО не ведется. Об этом Денис Буцаев сообщил в своей речи на X Невском международном экологическом конгрессе, передает gorod55.ru.
Он отметил: «Вот субъекты, которые могут нам „помочь“ не достигнуть показателей федерального проекта к 2024 году. Среди таких регионов Амурская область, Республика Тыва, Пермский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Орловская область, Приморский край, Тверская область, Республика Ингушетия и Хакасия. Есть существенные риски в Алтайском крае, но там как минимум с регионом мы находимся в тесном взаимодействии. Наблюдается отставание более квартала, которое, скорее всего, приведет к рискам невозможности введения объектов к концу 2024 года. Таковыми регионами являются Омская, Смоленская, Ростовская области, Республика Коми,Саратовская область, Красноярский край и Республика Калмыкия».
Денис Буцаев также напомнил, что в 2020 году федеральный проект был пересмотрен, и было принято решение с учетом данных, собранных комиссией Госсовета по регионам, внести корректировки в показатели, чтобы сделать проект более реалистичным.
Он добавил: «В настоящий момент показатели более чем реалистичны, если ими заниматься. Собственно говоря, большинство регионов это и делает. Естественно, что реформа ТКО — это в основном про инфраструктуру. Поэтому строим инфраструктуру в субъектах с помощью тех мер поддержки, которые предоставляет Минэкологии и РЭО», — добавил Денис Буцаев.
Со всеми регионами подписаны дорожные карты для выполнения подобного рода задач по поручению Правительства Российской Федерации, а в некоторых регионах работа ведется с опережением. Например, это Ленинградская и Нижегородская области.