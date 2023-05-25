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Скорость мобильного интернета Tele2 на пороге 5G

25 мая 2023, 11:49
Фото: Tele2
Компания Tele2 запускает опцию 4G Turbo. При ее подключении клиенты могут увеличить скорость мобильного интернета до 50%.

У клиентов с опцией 4G Turbo скорость интернета будет на 50% быстрее, чем у абонентов без нее. Такая скорость сопоставима с возможностями в сети 5G. Новая опция по умолчанию бесплатно входит в тариф Premium, для пользователей других тарифов — 150 рублей в месяц. Абоненты могут протестировать интернет на сверхскорости — при первом подключении опция бесплатна до очередного списания платы за тариф.

Услуга делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной системе. Она отслеживает нагрузку на базовые станции и освобождает мощности, которые выделяются абоненту с подключенной опцией. Интернет на максимальной скорости будет интересен пользователям стриминговых сервисов, геймерам, для участия в видеоконференциях или раздачи трафика на другие устройства.

Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Мы позаботились о клиентах, которым нужна максимальная скорость. Потребление мобильного интернета с каждым годом растет: абоненты больше общаются в мессенджерах, смотрят видео и скачивают тяжелый контент на смартфоне. Скорость становится для них все важнее. Следуя этому тренду, мы развиваем сетевую инфраструктуру и разрабатываем выгодные предложения. Новая опция позволит использовать смартфон на полную мощность на скорости, сопоставимой с 5G».

Подробнее — на tele2.ru

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#Елена Янкевич
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