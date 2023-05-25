В клубном доме в центре города появятся квартиры с системой «умный дом»

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Современные решения позволят собственникам квартир обеспечить не только безопасность жилья, но и ощутить новый уровень комфорта.
Клубный дом «Лермонт» в донской столице от ГК «Альянс» — это обособленное пространство, которое отвечает современным требованиям комфорта, где всё продумано до мелочей. Как говорят будущие владельцы квартир — это тихая гавань в сердце Ростова, ведь формат дома сочетает в себе высокую доступность инфраструктуры и солидное окружение.
Сегодня Клубный дом «Лермонт» отвечает всем современным требованиям для комфорта жильцов. По инициативе девелопера здесь установлена система «умный дом», благодаря которой постояльцы смогут быстро решать повседневные задачи и экономить время. К примеру в доме будут установлены датчики протечек воды, автоматическое открытие ворот на паркинг, круглосуточное наблюдение и бесконтактное открытие дверей. Кроме того, жильцам не придется каждый месяц отправлять данные с приборов учета, так как информация автоматически будет передаваться в управляющую компанию.
Основная особенность клубного дома заключается в его приватности. В комплексе всего 16 квартир, по две на каждом этаже. Площадь планировок — от 83 до 126 квадратных метров. Профессиональная шумоизоляция пола создаст в каждой квартире комфортное пространство без внешних звуков. Вопрос с поиском места для автомобиля в центре решает двухуровневый подземный паркинг на 20 машино-мест. Входная группа на первом этаже будет выполнена по авторскому дизайн-проекту.
Клубный дом выделяется трехметровыми потолками и большим количеством панорамных окон, выходящих на три стороны. Это делает жилье светлым и визуально еще более просторным. Из таких окон любоваться видами Ростова особенно приятно. Чтобы стать счастливым обладателем квартиры в Клубном доме «Лермонт» необходимо обратиться в офис отдела продаж ГК «Альянс», где менеджеры ответят на все ваши вопросы. Телефон: +7 (86-32) 04-61-45.
Реклама СЗ «Альянс Центр»