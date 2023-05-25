В клубном доме в центре города появятся квартиры с системой «умный дом»

Сегодня Клубный дом «Лермонт» отвечает всем современным требованиям для комфорта жильцов. По инициативе девелопера здесь установлена система «умный дом», благодаря которой постояльцы смогут быстро решать повседневные задачи и экономить время. К примеру в доме будут установлены датчики протечек воды, автоматическое открытие ворот на паркинг, круглосуточное наблюдение и бесконтактное открытие дверей. Кроме того, жильцам не придется каждый месяц отправлять данные с приборов учета, так как информация автоматически будет передаваться в управляющую компанию.